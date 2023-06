Die U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien rückt von Tag zu Tag näher. Bei SPOX erfahrt Ihr, welche Stars Ihr beim Turnier erwarten dürft.

Am 21. Juni ist es so weit, in Rumänien und Georgien wird die 24. U21-Europameisterschaft eröffnet. In den Tagen und Wochen darauf kämpfen 16 europäische Nationen um den Titel, den zuletzt Deutschland im Jahr 2021 gewann. Am 8. Juli steigt im Batumi-Stadion in Batumi, Georgien, das Finale.

Das DFB-Team trifft in der Gruppe C auf Tschechien, England und Israel. Als Titelverteidiger zählt Deutschland zum engen Favoritenkreis, aber auch Nationen wie Spanien, Portugal oder Frankreich dürfen sich Hoffnungen auf den EM-Titel machen.

Im folgenden Absatz zeigt Euch SPOX, welche Stars mit dabei sind.

U21 EM: Diese Stars sind dabei - Kader, Spieler, Klubs

Deutschland:

Bei den Deutschen ist der erst 18-jährige Youssoufa Moukoko der Spieler mit dem größten Ansehen auf internationaler Ebene. Der Mittelstürmer schoss in der abgelaufenen Bundesliga-Saison im Trikot von Borussia Dortmund sieben Tore und legte sechs weitere auf, darf zudem von sich behaupten, Champions-League-Minuten gespielt zu haben.

© getty Youssoufa Moukoko ist einer der Stars im deutschen Team.

Dies gilt auch für Ansgar Knauff. Er war Teil der Champions-League-Mannschaft von Eintracht Frankfurt, die es bis ins Achtelfinale geschafft hat. Zudem hat sich aus dem DFB-Team auch Henning Matriciani als einer der besten Rookies der Saison herauskristallisiert. Der FC Schalke 04 ist zwar abgestiegen, individuell hat er sich jedoch nicht viel vorzuwerfen. Der Großteil des deutschen Kaders verdient sein Geld in der Bundesliga.

Name Klub Position Noah Atubolu SC Freiburg TOR Christian Früchtl Austria Wien TOR Nico Mantl Aalborg BK TOR Maximilian Bauer FC Augsburg ABWEHR Jordan Beyer FC Burnley ABWEHR Yann Aurel Bisseck Aarhus GF ABWEHR Márton Dárdai Hertha BSC ABWEHR Kilian Fischer VfL Wolfsburg ABWEHR Henning Matriciani FC Schalke 04 ABWEHR Luca Netz Borussia Mönchengladbach ABWEHR Kenneth Schmidt SC Freiburg ABWEHR Josha Vagnoman VfB Stuttgart ABWEHR Faride Alidou Eintracht Frankfurt MITTELFELD/ANGRIFF Denis Huseinbasic 1. FC Köln MITTELFELD/ANGRIFF Yannik Keitel SC Freiburg MITTELFELD/ANGRIFF Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt MITTELFELD/ANGRIFF Tom Krauß FC Schalke 04 MITTELFELD/ANGRIFF Eric Martel 1. FC Köln MITTELFELD/ANGRIFF Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund MITTELFELD/ANGRIFF Jessic Ngankam Hertha BSC MITTELFELD/ANGRIFF Patrick Osterhage VfL Bochum MITTELFELD/ANGRIFF Kevin Schade FC Brentford MITTELFELD/ANGRIFF Angelo Stiller TSG Hoffenheim MITTELFELD/ANGRIFF Jan Thielmann 1. FC Köln MITTELFELD/ANGRIFF Nelson Weiper 1. FSV Mainz 05 MITTELFELD/ANGRIFF Noah Weißhaupt SC Freiburg MITTELFELD/ANGRIFF

Spanien:

Spanien muss bei der U21-EM zwar auf Superstars wie Gavi und Pedri verzichten, schickt jedoch trotzdem eine schlagkräftige Truppe ins Rennen.

Name Klub Position Arnau Tenas FC Barcelona TOR Julen Agirrezabala Athletic Bilbao TOR Leo Román RCD Mallorca TOR Juan Miranda Real Betis Sevilla ABWEHR Aitor Paredes Athletic Bilbao ABWEHR Sergio Gómez Manchester City ABWEHR Alejandro Francés Real Saragossa ABWEHR Jon Pacheco Real Sociedad ABWEHR Manu Sánchez CA Osasuna ABWEHR Víctor Gómez Sporting Braga ABWEHR Mario Gila Lazio Rom ABWEHR Arnau Martínez FC Girona ABWEHR Miguel Gutiérrez FC Girona MITTELFELD/ANGRIFF Hugo Guillamón FC Valencia MITTELFELD/ANGRIFF Rodri Sánchez Real Betis Sevilla MITTELFELD/ANGRIFF Rodrigo Riquelme FC Girona MITTELFELD/ANGRIFF Nico González FC Valencia MITTELFELD/ANGRIFF Álex Baena FC Villareal MITTELFELD/ANGRIFF Antonio Blanco Deportivo Alavés MITTELFELD/ANGRIFF Oihan Sancet Athletic Bilbao MITTELFELD/ANGRIFF Aimar Oroz CA Osasuna MITTELFELD/ANGRIFF Adrián Bernabé Parma Calcio MITTELFELD/ANGRIFF Gabri Veiga Celta Vigo MITTELFELD/ANGRIFF Abel Ruiz Sporting Braga MITTELFELD/ANGRIFF Sergio Camello Rayo Vallecano MITTELFELD/ANGRIFF Ander Barrenetxea Real Sociedad MITTELFELD/ANGRIFF Juanmi Latasa FC Getafe MITTELFELD/ANGRIFF

Portugal:

Auch Portugal darf mit seinem Kader ein gutes Abschneiden beim Turnier erwarten. FC Arsenal, Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam, Olympique Marseille - so heißen Vereine, bei denen die Portugiesen ihr Geld verdienen.

Name Klub Position Celton Biai Vitória Guimaraes TOR Francisco Meixedo FC Porto TOR Samuel Soares Benfica Lissabon TOR Alexandre Penetra FC Famalicao ABWEHR André Amaro Vitória Guimaraes ABWEHR Bernardo Vital GD Estoril Praia ABWEHR Leonardo Lelo Casa Pia AC ABWEHR Nuno Tavares Olympique Marseille ABWEHR Tomás Tavares Spartak Moskau ABWEHR Tomás Araújo Gil Vicente ABWEHR Afonso Sousa Lech Posen MITTELFELD/ANGRIFF David Costa RC Lens MITTELFELD/ANGRIFF André Almeida FC Valencia MITTELFELD/ANGRIFF Fábio Vieira FC Arsenal MITTELFELD/ANGRIFF Joao Neves Benfica Lissabon MITTELFELD/ANGRIFF Ze Carlos Vitória Guimaraes MITTELFELD/ANGRIFF Paulo Bernardo FC Pacos de Ferreira MITTELFELD/ANGRIFF Samuel Costa UD Almeria MITTELFELD/ANGRIFF Tiago Dantas PAOK Thessaloniki MITTELFELD/ANGRIFF Vasco Sousa FC Porto MITTELFELD/ANGRIFF Fábio Silva PSV Eindhoven MITTELFELD/ANGRIFF Francisco Conceicao Ajax Amsterdam MITTELFELD/ANGRIFF Henrique Araújo FC Watford MITTELFELD/ANGRIFF Pedro Neto Wolverhampton Wanderers MITTELFELD/ANGRIFF Vítor Oliveira Olympique Marseille MITTELFELD/ANGRIFF

Frankreich:

Frankreich reist mit zahlreichen Bundesliga-Spielern an. Mohamed Simakan etwas fungiert als Innenverteidiger beim DFB-Pokalsieger und Champions-League-Klub RB Leipzig. Manu Koné ist absoluter Stammspieler bei Borussia Mönchengladbach und wird auch bei der Equipe Tricolore eine wichtige Rolle im Mittelfeld spielen, während Amine Adli das französische Bundesliga-Trio bei der EM in Rumänien und Georgien komplettiert. Auch Maxence Caqueret von Olympique Lyon darf nicht außer Acht gelassen werden.

Name Klub Position Stefan Bajic FC Valenciennes TOR Lucas Chevalier LOSC Lille TOR Illan Meslier Leeds United TOR Loic Badé FC Sevilla ABWEHR Sacha Boey Galatasaray Istanbul ABWEHR Bafodé Diakité LOSC Lille ABWEHR Pierre Kalulu AC Milan ABWEHR Yasser Larouci ESTAC Troyes ABWEHR Castello Lukeba Olympique Lyon ABWEHR Quentin Merlin FC Nantes ABWEHR Mohamed Simakan RB Leipzig ABWEHR Maxence Caqueret Olympique Lyon MITTELFELD/ANGRIFF Joris Chotard HSC Montpellier MITTELFELD/ANGRIFF Manu Koné Borussia Mönchengladbach MITTELFELD/ANGRIFF Enzo Le Feé FC Lorient MITTELFELD/ANGRIFF Michael Olise Crystal Palace MITTELFELD/ANGRIFF Khéphren Thuram OGC Nizza MITTELFELD/ANGRIFF Amine Adli Bayer Leverkusen MITTELFELD/ANGRIFF Bradley Barcola Olympique Lyon MITTELFELD/ANGRIFF Rayan Cherki Olympique Lyon MITTELFELD/ANGRIFF Amine Gouiri Stade Rennes MITTELFELD/ANGRIFF Arnaud Kalimuendo Stade Rennes MITTELFELD/ANGRIFF Elye Wahi HSC Montpellier MITTELFELD/ANGRIFF

Weitere Stars beim Turnier:

Bei der U21 EM laufen noch einige weitere Stars auf, die sich schon international einen Namen machen konnten. Dazu zählen unter anderem Ryan Gravenberch vom FC Bayern München, Curtis Jones vom FC Liverpool oder auch Sandro Tonali, der in Italien für den AC Milan aufläuft.