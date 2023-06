In wenigen Wochen beginnt in Rumänien und Georgien die U21-Europameisterschaft. SPOX wirft einen Blick in die Zukunft und gibt Auskunft darüber, wann und wo das EM-Finale stattfindet.

Am vergangenen Freitag krönte sich die deutsche U17-Nationalmannschaft mit einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Frankreich zum Europameister. In den kommenden Wochen bekommt die deutsche U21-Auswahl die Chance, es der U17 gleich zu tun, wenn in Rumänien und Georgien die U21-EM über die Bühne geht.

Am 21. Juni wird das Turnier offiziell eröffnet. Insgesamt 16 Nationen nehmen am Wettbewerb teil, diese wurden im Rahmen der Auslosung in vier Vierer-Gruppen eingeteilt. Das DFB-Team muss sich dabei in der Gruppe C gegen Israel, England und Tschechien durchsetzen.

Bevor auch nur ein EM-Spiel absolviert wurde, wirft SPOX schon einmal einen Blick in die Zukunft und gibt Auskunft darüber, wann und wo das Turnierfinale stattfindet.

U21 EM 2023: Wann und wo findet das Finale statt?

Der Titel der U21-Europameisters steht am Samstag, den 8. Juli, auf dem Spiel, wenn die letzten beiden Mannschaften, die noch übrig sind, das Finale bestreiten. Dieses steigt im Batumi-Stadion in der gleichnamigen georgischen Stadt Batumi, wo das DFB-Team die Vorrundenspiele gegen England und Tschechien bestreitet. Der Anpfiff zum Finale erfolgt um 18 Uhr deutscher Zeit.

© getty Für die deutsche U21 geht die Mission Titelverteidigung am 22. Juni gegen Israel los.

Von den acht Stadien, die bei der U21-EM als Austragungsstätten genutzt werden, ist das Batumi-Stadion nicht das größte. Mit einer Kapazität von 20.000 Zuschauern ist es sogar das drittkleinste Stadion des Turniers. Das größte ist die Boris-Paitschadse-Dinamo-Arena in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Die Spielstätte wird vom Erstligisten Dinamo Tiflis und von der georgischen Nationalmannschaft genutzt.

Rumäniens größte Spielstätte bei der EM ist das Stadionul Steaua in Bukarest, etwas mehr als 30.000 Fußballfans haben darin Platz. Es wird unter anderem auch für jeweils ein Viertelfinal- und Halbfinalspiel genutzt. Die acht Spielstätten der EM liegen in Bukarest, Cluj-Napoca, Tiflis, Batumi und Kutaissi.

U21 EM 2023: Deutschlands Spielplan

Für das Team von Bundestrainer Toni di Salvo beginnt das Turnier am Donnerstag, den 22. Juni, gegen Israel, das Deutschland bereits aus der Qualifikation für die EM kennt. Das DFB-Team setzte sich in beiden Spielen durch, spielte aber in beiden Fällen gegen einen Gegner auf Augenhöhe.

Danach geht es weiter gegen Tschechien, am 25. Juni. Zum Abschluss ist Deutschland am 28. Juni gegen England im Einsatz.

Datum Begegnung Stadion Anstoß (MEZ) Do., 22. Juni Deutschland vs. Israel Ramas-Schengelia-Stadion, Kutaissi 18.00 Uhr So., 25. Juni Tschechien vs. Deutschland Batumi-Stadion, Batumi 18.00 Uhr Mi., 28. Juni England vs. Deutschland Batumi-Stadion, Batumi 18.00 Uhr

U21 EM 2023: Die vier Gruppen auf einen Blick

Gruppe A Portugal Niederlande Belgien Georgien

Gruppe B Spanien Rumänien Kroatien Ukraine

Gruppe C Deutschland England Tschechien Israel