Noch bevor es bei der WM in Katar zur Sache geht, fallen bereits die ersten Entscheidungen für das darauffolgende Turnier. Am heutigen Sonntag werden die Gruppen für die Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 ausgelost. Wir tickern die gesamte Ziehung hier für Euch mit.

Deutschland ist als Gastgeber der EM von vornherein gesetzt, die anderen Teilnehmer müssen noch ausgespielt werden. Wie die Gruppen bei der Qualifikation zusammengesetzt sein werden, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

EM-Qualifikation: Auslosung der Gruppen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In insgesamt zehn Gruppen werden 53 Nationen die Teilnahme an der kommenden Europameisterschaft unter sich ausmachen. Drei Gruppen werden je sechs Länder beinhalten, die restlichen sieben jeweils fünf. Dabei würden sich alle Erst- und Zweitplatzierten direkt qualifizieren, dazu kommen das DFB-Team und drei Gewinner der Nations-League-Playoffs. Wie werden die zehn Qualigruppen zusammengestellt sein? Heute werden wir es erfahren.

Vor Beginn: Weil Deutschland Gastgeber des Turniers ist, wird auch die Auslosung hier stattfinden, nämlich in Frankfurt am Main. Ab 12 Uhr werden in der Festhalle Lose gezogen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen!

EM-Qualifikation: Auslosung der Gruppen heute im TV und Livestream

Im TV wird die Auslosung heute nicht übertragen, allerdings könnt Ihr sie kostenlos online sehen. RTL wird die Ziehung im kostenlosen Livestream zeigen.

Auch DAZN ist mit von der Partie. Wie auch RTL geht der Streamingdienst pünktlich zum Start der Losung auf Sendung. Dort könnt Ihr mit Ausnahme der deutschen Spiele übrigens auch alle Partien der EM-Quali live und in Farbe sehen.

Auslosung der EM-Qualifikation: Gruppen, Töpfe