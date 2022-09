Im Jahr 2024 wird die nächste Europameisterschaft ausgetragen. An der Qualifikation dafür will die deutsche Nationalmannschaft jedoch nicht teilnehmen. SPOX erklärt die Hintergründe.

Auf die Weltmeisterschaft 2022 in Katar folgt schon bald das nächste große internationale Turnier. Die Rede ist von der Heim-EM 2024. Diese wird in insgesamt zehn ausschließlich deutschen Städten respektive Stadien ausgetragen. Dabei soll das Eröffnungsspiel in der München Allianz Arena und das Finale im Berliner Olympiastadion stattfinden.

Nun, knapp zwei Jahre vor Turnierauftakt, geht es für die europäischen Nationen so langsam aber sicher an die Qualifikation. Bereits in wenigen Tagen, am 9. Oktober werden die Gruppen ausgelost. Doch wird sich Deutschland überhaupt an der Ziehung beteiligen?

EM 2024: Darum nimmt Deutschland nicht an der Qualifikation für die Endrunde teil

Die Antwort auf diese Frage lautet nein. Wie Teammanager Oliver Bierhoff gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland erklärte, werde man auf eine Teilnahme an der Qualifikation verzichten. Schließlich sei dies ja aufgrund des Gastgeberstatus nicht mehr notwendig.

Bierhoff begründete das Vorgehen damit, dass man so "die größtmögliche Flexibilität" bei der Gestaltung der Länderspielphasen wahren werde. Dadurch habe man die Möglichkeit, gleich "mehrere spielstarke Testspielgegner" herauszufordern.

Kein Müller, kein Gündogan! Das ist Eure Startelf für den WM-Auftakt © getty 1/13 Etwas weniger als zwei Monate sind es noch, bis die deutsche Nationalmannschaft ihren WM-Auftakt gegen Japan bestreiten wird. Wir haben Euch gefragt, welche Spieler dann in der Startelf stehen sollten. Das ist das Ergebnis. © getty 2/13 Tor – MANUEL NEUER: 82,4 Prozent der Voting-Stimmen | Wenig überraschend setzte sich Bayerns Nummer eins deutlich gegen seine Konkurrenten um Oliver Baumann, Kevin Trapp und Marc-André ter Stegen durch. © getty 3/13 Rechtsverteidiger – JONAS HOFMANN: 61,8 Prozent der Voting-Stimmen | Der Gladbacher setzte sich dank zuletzt starker Leistungen bei Euch gegenüber Thilo Kehrer und Benjamin Henrichs durch. © getty 4/13 Innenverteidiger – ANTONIO RÜDIGER: 64,9 Prozent der Voting-Stimmen | Mit deutlichem Abstand gewann der Real-Verteidiger die Wahl zum Innenverteidiger Nummer eins. © getty 5/13 Innenverteidiger – NIKLAS SÜLE: 30,5 Prozent der Voting-Stimmen | Hinter Rüdiger setzte sich der zuletzt oft kritisierte BVB-Mann etwas überraschend knapp vor Teamkollege Nico Schlotterbeck als zweite Wahl in der Abwehr-Zentrale durch. © getty 6/13 Linksverteidiger – DAVID RAUM: 43,0 Prozent der Voting-Stimmen | Das Rennen um die Linksverteidigerposition war deutlich enger. Der Leipziger setzte sich bei Eurer Wahl hauchdünn gegen Robin Gosens durch. © getty 7/13 Defensives Mittelfeld – JOSHUA KIMMICH: 74,9 Prozent der Voting-Stimmen | Der Bayern-Mittelfeldspieler ist auch in der DFB-Elf meist gesetzt. Wenig überraschend wollt Ihr Kimmich auch in der deutschen Zentrale sehen. © getty 8/13 Defensives Mittelfeld – LEON GORETZKA: 42,8 Prozent der Voting-Stimmen | Knapper wurde es dann wieder beim Mann neben Kimmich. Hier bekam Goretzka bei Euch den Vorzug vor Ilkay Gündogan. © getty 9/13 Rechtsaußen – SERGE GNABRY: 45,9 Prozent der Voting-Stimmen | Die rechte Offensivseite wird vom aktuell heftig kriselnden Bayern-Stürmer besetzt. Knapp setzte er sich hier gegen Teamkollege Leroy Sané durch. © getty 10/13 Linksaußen – LEROY SANÉ: 52,7 Prozent der Voting-Stimmen | Dieser darf in Eurem Team dafür auf der anderen Seite stürmen. Die deutschen Außen sind damit komplett in Bayern-Hand. © getty 11/13 Offensives Mittelfeld – JAMAL MUSIALA: 66,9 Prozent der Voting-Stimmen | Komplettiert wird die offensive Dreierreihe vom stark aufspielenden FCB-Youngster. Thomas Müller muss dafür unter anderem auf der Bank Platz nehmen. © getty 12/13 Sturm – KAI HAVERTZ: 67,1 Prozent der Voting-Stimmen | Ebenfalls überraschend deutlich setzte sich der Chelsea-Star gegenüber Konkurrent Timo Werner durch. Dass er die Position spielen kann, bewies er erst kürzlich beim Spiel gegen England. © getty 13/13 Und so könnte die Elf in der realtaktischen Formation aussehen.

EM 2024: Darum nimmt Deutschland nicht an der Qualifikation für die Endrunde teil - Übertragung im TV und Livestream

Zwar ist noch reichlich Zeit bis zum Turnierauftakt, dennoch ist die Frage nach der Übertragung bereits jetzt in trockenen Tüchern.

So hat sich der Streamingdienst MagentaSport - ähnlich wie bei der anstehenden WM in Katar - die exklusiven Ausstrahlungsrechte gesichert, jedoch diverse Sublizenzen an die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie den Privatsender RTL ausgestellt.

In der Praxis bedeutet das, dass alle 51 Turnierspiele direkt auf der Streamingplattform zu sehen sein werden. Insgesamt 34 Partien zeigt der öffentliche Rundfunk und weitere 17 vertreibt der Kölner Sender RTL.

EM 2024: Darum nimmt Deutschland nicht an der Qualifikation für die Endrunde teil - Die Stadien der EM 2024

Stadt Stadion Zuschauerzahl Berlin Olympiastadion 70.033 München Allianz Arena 66.026 Dortmund Signal-Iduna-Park 61.524 Frankfurt a.M. Deutsche Bank Parl 48.057 Düsseldorf Merkur Spiel-Arena 46.264 Köln Rheinenergiestadion 46.922 Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 50.998 Leipzig Red Bull Arena 46.635 Hamburg Volksparkstadion 50.215 Gelsenkirchen Veltins-Arena 49.471

EM 2024: Darum nimmt Deutschland nicht an der Qualifikation für die Endrunde teil - Die Rahmendaten