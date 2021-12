UEFA-Präsident Ceferin: EM 2028 und 2032 sollen gleichzeitig vergeben werden

Die Europameisterschaften 2028 und 2032 sollen gleichzeitig vergeben werden. Das teilte Präsident Aleksander Ceferin nach einer Sitzung des Exekutivkomitees der UEFA am Donnerstag mit. Eine Entscheidung über die Vergabe könnte demnach im September 2023 fallen.

"Wir werden sehen. Es hängt davon ab, wie viele Interessenten wir haben", sagte der Slowene. Bis März 2022 können Verbände ihr Interesse an einer Bewerbung bei der UEFA hinterlegen, dann soll eine Entscheidung über das weitere Vorgehen getroffen werden. Jede Nation könne sich allerdings nur für eines der beiden Turniere bewerben, sagte Ceferin.

Die nächste EM im Jahr 2024 findet in Deutschland statt. Der Weltverband FIFA hatte zuletzt im Dezember 2010 zwei große Turniere gleichzeitig vergeben. Damals erhielt Russland den Zuschlag für die WM 2018 und Katar für 2022.

Zudem blickte Ceferin kritisch auf den Beratungsgipfel des Fußball-Weltverbandes FIFA zu den umstrittenen WM-Plänen am kommenden Montag. "Es werden 500 Menschen in dieser Videokonferenz sein. Ich erwarte nicht viel Tiefgründiges. Wir haben bisher nicht einmal eine Agenda bekommen", sagte der UEFA-Boss.

Bei dem außerordentlichen Gipfeltreffen der 211 FIFA-Mitgliedsverbände am Montag soll über die Reform des internationalen Spielkalenders und den Vorschlag einer möglichen Verkürzung des WM-Zyklus auf zwei Jahre diskutiert werden. Eine Abstimmung ist aber nicht geplant. Laut Medienberichten soll bei dem Treffen lediglich ein Vorschlag für den nächsten ordentlichen FIFA-Kongress am 31. März 2022 in Doha/Katar erarbeitet werden.

Zu Eilts Geburtstag: Deutschlands EM-Helden von 1996 - und ihr Klassentreffen © getty 1/34 Dieter Eilts feiert am 13. Dezember seinen 57. Geburtstag. Der ehemalige Mittelfeldspieler war Teil der deutschen Europameistermannschaft von 1996. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums trafen sich die Helden von damals im September im Europapark ... © getty 2/34 ... und feierten den Triumph gegen Tschechien (2:1 nach Verlängerung und Golden Goal). Wir blicken zurück - auf das Spiel von damals und auf das Klassentreffen. Hier Initiator Berti Vogts mit dem neuen türkischen Nationaltrainer Stefan Kuntz. © getty 3/34 Am Start waren auch einige Ehrengäste: etwa Weltmeister-Kapitän von 2014 Philipp Lahm, aktuell als Organisator der EM 2024 aktiv,. © getty 4/34 Auch sein Weltmeister-Trainer und Flick-Vorgänger Joachim Löw kam für einen kurzen Plausch vorbei. Der Europapark liegt schließlich nicht weit entfernt von seinem Wohnort Freiburg. © getty 5/34 Und dann wäre da noch Boris Becker. Die Tennis-Legende weilte 1996 nach seinem verletzungsbedingten Aus bei Wimbledon zur Behandlung im Teamhotel des DFB. Er saß sogar im Mannschaftsbus in Richtung Wembley. © getty 6/34 Bevor wir zum eigentlichen Team von damals kommen, hier noch ein paar Eindrücke aus Rust: Jürgen Klinsmann mit Birgit Köpke in erster Reihe auf der Achterbahn. © getty 7/34 Fredi Bobic zusammen mit Steffen Freund, Thomas Helmer und Jürgen Kohler beim Holzkübel-Schießen (v.l.n.r.). © getty 8/34 Mit anschließender Nachbesprechung auf der Piraten-Rikscha. © getty 9/34 Weiter ging's mit Autoscooter-Fußball. © getty 10/34 Ehe Kohler die Tanz-Choreografie des Abends definierte. So viel aus Rust. Nun aber zurück ins Jahr 1996. © getty 11/34 TOR – Andreas Köpke (damals 34 Jahre, Eintracht Frankfurt, 6 Spiele): Es war sein erstes großes Turnier als Nummer eins. Zuvor stand stets Bodo Ilgner im Kasten. Köpke verursachte gegen Italien einen Elfmeter – und hielt. © getty 12/34 Oliver Kahn (27, FC Bayern, 0 Spiele): Seine große Ära war noch nicht gekommen. Wäre dennoch beinahe zu einem Einsatz gekommen. Wegen des unglaublichen Verletzungspechs wurde vor dem Finale ein Feldspielertrikot für ihn beflockt. © getty 13/34 Oliver Reck: (31, Werder Bremen, 0 Spiele): Gleiches galt für Reck. Die DFB-Elf hatte im Endspiel nur vier Feldspieler auf der Bank sitzen. Im äußersten Notfall, bei Verletzungen während des Warm-Ups, hätten vielleicht Kahn und Reck spielen müssen. © getty 14/34 ABWEHR – Jürgen Kohler (30, Borussia Dortmund, 1 Spiel): Führte die Mannschaft im Auftaktspiel als Kapitän aufs Feld. Es war gleichzeitig der letzte Einsatz des "Koksers" bei dieser EM. Nach 14 Minuten zog er sich einen Innenbandriss im Knie zu. © getty 15/34 Markus Babbel (23, FC Bayern, 5 Spiele): Er war der Nutznießer des Kohler-Ausfalls. Er spielte mit Ausnahme des unbedeutenden letzten Gruppenspiels gegen Italien jede Minute. © getty 16/34 Thomas Helmer (31, FC Bayern, 6 Spiele): War in der Dreier-Abwehrkette gesetzt, die Belastungen machten ihm jedoch zu schaffen. Am Finaltag wurde er mit drei Nadeln fitgespritzt. Es hat sich gelohnt: Helmer leitete per 50-m-Pass das Golden Goal ein. © getty 17/34 Christian Ziege (24, FC Bayern, 6 Spiele): Stand jede Minute auf dem Feld. Erzielte im Auftaktspiel nach 26 Minuten die Führung gegen Tschechien. Auch im Endspiel hatte er entscheidenden Anteil am EM-Erfolg. Sein Assist führte zum 1:1. © getty 18/34 Stefan Reuter (29, Borussia Dortmund, 4 Spiele): Der heutige Geschäftsführer des FC Augsburg war das Pendant von Ziege auf der rechten Seite. Bitter: Er sah im Halbfinale gegen England seine zweite Gelbe Karte und war fürs Endspiel gesperrt. © getty 19/34 Matthias Sammer (28, Borussia Dortmund, 6 Spiele): Der zentrale Mann im 3-5-2-System mit Libero. Entwickelte sich zum Spielmacher dieser Mannschaft und wurde am Ende des Turniers zum besten Spieler gewählt. © imago images / Camera 4 20/34 Rene Schneider (23, Hansa Rostock, 0 Spiele): Kam trotz der Verletzungsmisere des DFB-Teams nicht zum Einsatz. Machte ohnehin insgesamt nur ein Länderspiel: 95' gegen Südafrika. © getty 21/34 MITTELFELD – Thomas Häßler (30, Karlsruher SC, 6 Spiele): Nach Stationen bei Köln, Juventus und der Roma zur Zeit der EM Karlsruher. In der Gruppenphase gesetzt, bei den k.o.-Spielen nur Einwechselspieler und beim Finale wieder in der Startelf. © getty 22/34 Dieter Eilts (31, Werder Bremen, 6 Spiele): Der langjährige Werder-Spieler war im defensiven Mittelfeld eine entscheidende Stütze und spielte bis zur Halbzeit des Finals jede Sekunde. Dann musste er für Bode weichen. © getty 23/34 Andreas Möller (28, Borussia Dortmund, 5 Spiele): Hatte bei der EM seinen Stammplatz sicher, bis er beim Halbfinale gegen England seine zweite Gelbe Karte sah. Den Triumph musste er deshalb gesperrt von der Tribüne aus verfolgen. © getty 24/34 Thomas Strunz (28, FC Bayern, 5 Spiele): Sah beim dritten Gruppenspiel gegen Italien Gelb-Rot und fehlte deshalb gegen Kroatien gesperrt. Erst zum Finale kehrte er wieder in die Startelf zurück. © getty 25/34 Steffen Freund (26, Borussia Dortmund, 4 Spiele): Erlitt im Halbfinale einen Kreuzbandriss und musste in der Folge über ein halbes Jahr lang pausieren. Machte nach der EM nur mehr zwei Länderspiele. © getty 26/34 Marco Bode (26, Werder Bremen, 3 Spiele): Bis zum Finale stand er nur 11 Minuten auf dem Platz, gegen Tschechien waren es immerhin 49. Wurde für Eilts eingewechselt. © getty 27/34 Mehmet Scholl (25, FC Bayern, 3 Spiele): Bei den drei Gruppenspielen saß er noch jeweils über die volle Spielzeit auf der Bank, ab dem Viertelfinale aber gesetzt. Scorerpunkt gelang ihm keiner. © getty 28/34 Mario Basler (27, FC Bayern, 0 Spiele): Wegen Knöchelproblemen frühzeitig abgereist. Kam nicht zum Einsatz. © getty 29/34 Jens Todt (26, SC Freiburg, 0 Spiele): Wegen Verletzungen vor dem Finale mit Sondergenehmigung von der UEFA nachnominiert – dann aber nicht zum Einsatz gekommen. Machte insgesamt nur drei Länderspiele. © getty 30/34 ANGRIFF – Stefan Kuntz (33, Besiktas, 5 Spiele): Erzielte beim Halbfinale gegen England den so wichtigen Ausgleich zum 1:1. Beim Finale wurde er ausgewechselt. Nach der EM machte er nur mehr zwei Länderspiele. © getty 31/34 Jürgen Klinsmann (31, FC Bayern, 4 Spiele): Erzielte drei Tore und verletzte sich dann beim Viertelfinale. Beim Finale war er wieder fit und führte die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. © getty 32/34 Oliver Bierhoff (32, Udinese Calcio, 3 Spiele): Spielte zunächst keine Rolle, eher er beim Finale eingewechselt wurde und Deutschland mit einem späten Doppelpack zum Titel schoss. Heute ist er DFB-Direktor. © getty 33/34 Fredi Bobic (24, VfB Stuttgart, 3 Spiele): Stand bei drei der vier ersten Spiele in der Startelf, brach sich dann aber gegen Kroatien die Schulter und fiel für das restliche Turnier aus. Aktuell ist er Sportdirektor bei Hertha BSC. © getty 34/34 TRAINER – Berti Vogts (49): Nach dem Titelgewinn ging es bergab. Bei der WM 1998 scheiterte er im Viertelfinale mit 0:3 an Kroatien, bald darauf war er seinen Bundestrainerjob los. Später Nationaltrainer von Kuwait, Schottland, Nigeria und Aserbaidschan.

Ceferin: Reform des Financial Fair Play bis März 2022

"Es ist hart, an einen Kompromiss zu denken, wenn du keine Informationen hast", sagte Ceferin: "Wir wissen, dass der Titel 'Die Zukunft des Fußballs' ist. Das kann viel heißen, aber auch nichts." Die UEFA gehe daher ohne eine bestimmte Strategie in das Treffen. Besonders aus Europa und Südamerika hatte es heftigen Widerstand gegen die WM-Pläne gegeben.

Außerdem bestätigte Ceferin, dass die Reform des Financial Fair Play (FFP) im europäischen Fußball bis März 2022 abgeschlossen werden soll. Es gebe nach wie vor Diskussionen, sagte der Slowene: "Es ist zu früh, im Detail darüber zu sprechen. Ich kenne auch noch nicht alle Details."

Bei der Reform des bislang zu wirkungslosen FFP soll laut Medienberichten die zunächst angedachte Aufhebung des Limits für Investorengelder vom Tisch sein. Offen ist demnach unter anderem noch die Sanktionierung bei Verstößen. Zuletzt war eine Art Luxussteuer im Gespräch, auch über eine von den Einnahmen abhängige Deckelung der Spielergehälter wurde diskutiert.

Es überrasche ihn, dass sich alle Beteiligten sehr nahe seien, sagte Ceferin. "Ich habe größere Spannungen erwartet. Aber jeder weiß, dass wir gemeinsam agieren müssen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir es zeitnah finalisieren", sagte er. Es sei wichtig, dass das System "modernisiert und an die neue Zeit angepasst" werde.

Christian Seifert, der scheidende Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), hatte sich bereits erleichtert über die bisherigen Verhandlungen gezeigt. Es werde im "Rahmen des Möglichen eine gute Lösung sein". Die Kompromisse seien für die Bundesliga "gangbar. In anderen Ländern herrschen andere Vorstellungen", sagte der 52-Jährige am Dienstag. Im Vergleich zum Start der Diskussion sei man nun "deutlich moderater unterwegs".