EM 2021 Eröffnungspiel, Übertragung: Türkei vs. Italien im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Heute Abend ist es soweit - das Eröffnungsspiel der EM 2021 zwischen der Türkei und Italien steht an. SPOX verrät Euch, wie er das Match im Free-TV und im kostenlosen Livestream schauen könnt.

Die Türkei und Italien treffen am heutigen Freitagabend im Eröffnungsspiel der EM 2021 aufeinander. Die Übertragung in Deutschland ist gesichert. Wie Ihr das Spiel im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Die Highlights des Eröffnungsspiels der EM 2021 seht Ihr 60 Minuten nach Schlusspfiff auf DAZN.

EM 2021 Eröffnungspiel, Übertragung: Türkei vs. Italien im Free-TV sehen

Das Eröffnungsspiel der EM gibt es heute Abend für alle frei zugänglich im Free-TV zu sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender Das Erste (ARD) zeigt das Spiel ab 21 Uhr live.

Die Übertragung beginnt im Ersten allerdings schon deutlich früher. Bereits um 18.50 startet die Sportschau mit Moderator Alexander Bommes und den Experten Stefan Kuntz, Almuth Schult und Kevin-Prince Boateng.

Diese erste Sendung geht bis 19.45 Uhr. Anschließend geht es ab 20.15 Uhr in die Vorberichterstattung zum Eröffnungsspiel mit Moderatorin Jessy Wellmer. Als Experte fungiert Bastian Schweinsteiger. Das Spiel kommentiert schließlich Florian Naß.

EM 2021 Eröffnungspiel, Übertragung: Türkei vs. Italien im kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Wer heute Abend nicht zuhause ist oder keinen Fernseher zur Hand hat, muss aber auch nicht auf die Liveübertragung des Eröffnungsspiels der EM 2021 verzichten. Das Erste bietet nämlich einen Livestream zum Spiel zwischen der Türkei und Italien an.

Der Livestream beinhaltet die kompletten Vorberichte und startet daher auf sportschau.de bereits um 18.50 Uhr. Zu sehen ist der Stream im Übrigen auch über die Sportschau App, die es sowohl fürs Smartphone (iOS und Android) sowie für diverse Tablets und Smart-TVs gibt.

Auch ohne TV gibt es also genügend Wege, das Eröffnungsspiel der EURO 2020 kostenlos live zu verfolgen.

EM 2021 Eröffnungspiel, Übertragung: Türkei vs. Italien im Liveticker verfolgen

Wer auf bewegte Bilder gänzlich verzichten kann, dem bleibt immer noch die Möglichkeit, das Spiel im Liveticker zu verfolgen. Und da seid Ihr bei SPOX genau an der richtigen Adresse, denn wir tickern jedes einzelne Spiel der EM 2021 live.

Hier geht's zum Liveticker Türkei vs. Italien!

EM 2021 Eröffnungsspiel: Highlights auf DAZN

Es soll natürlich auch Leute geben, denen eine Liveübertragung der EM nicht ganz so wichtig ist. Und auch für diese Leute haben wir einen guten Tipp parat: Streamingservice DAZN hat sich nämlich die Highlightrechte an der EM 2021 gesichert. Auf der Plattform findet Ihr daher immer 60 Minuten nach Abpfiff die Zusammenfassung des jeweiligen EM-Spiels. Die Highlights des Eröffnungsspiel dürften daher heute Abend irgendwann gegen Mitternacht abrufbar sein.

Wer DAZN noch nicht nutzt, kann sich einen Gratismonat zum Testen sichern. Danach kostet DAZN dann aktuell noch 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahr.

EM 2021: Die Gruppen im Überblick

Wie bei der vergangenen Europameisterschaft 2016 nehmen auch in diesem Jahr 24 Nationen teil. Das DFB-Team kämpft dabei in der Gruppe F gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich, den amtierenden Europameister Portugal und Ungarn ums Weiterkommen.