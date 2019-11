EM-Qualifikation heute live: Armenien gegen Griechenland im TV, Livestream und Liveticker

Holen die Armenier Finnland noch ein? Nötig wäre ein Sieg gegen Griechenland. Wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

Sichere Dir jetzt den gratis Probemonat von DAZN und verfolge die EM-Quali live!

Armenien gegen Griechenland: Spielort und Uhrzeit

Heute rollt der Ball im Vazgen Sargsyan Republican Stadium in der armenischen Hauptstadt Erewan. In das bereits 1935 eröffnete Stadion passen heute 14.403 Zuschauer, der Zuschauerrekord liegt allerdings bei 16.000. Ein EM-Quali-Spiel im Jahre 2003 gegen Spanien fand unter der Rekordkulisse statt. Zuletzt renoviert wurde das Stadion 2008.

Angepfiffen wird die Partie zwischen den heimischen Armeniern und dem Europameister von 2004 aus Griechenland am heutigen Freitag, dem 15. November, um 18 Uhr. Zeitgleich spielen in dieser Gruppe (J) Finnland und Liechtenstein gegeneinander, am Abend (20.45 Uhr) erwartet Bosnien und Herzegowina Italien.

DFB-Team: Alle EM-Trikots der deutschen Nationalmannschaft © https://twitter.com/dfb_team 1/15 Das ist das neue Heimtrikot der deutschen Nationalmannschaft, mit dem sie auch bei der EM 2020 spielen wird. Blickt man auf die Historie der deutschen EM-Trikots auf jeden Fall, ist das mit seinen Streifen auf jeden Fall ein Novum. © imago 2/15 Per Doppelpack schoss der "Bomber" das DFB-Team 1972 zum Titel © imago 3/15 Nach dem verlorenen Finale 1976 war der Frust bei Franz Beckenbauer groß © getty 4/15 1980 triumphierte die deutsche Mannschaft im Finale gegen Belgien © getty 5/15 Klassisch in schwarz-weiß gekleidet schieden Rummenigge & Co 1984 in der Vorrunde aus © getty 6/15 Bei der Heim-EM 1988 sorgte das modisch fragwürdige Trikot der Nationalmannschaft für Aufsehen © getty 7/15 Mit der Flagge auf den Ärmeln wurde das DFB-Team 1992 erst von Sensations-Europameister Dänemark gestoppt © getty 8/15 Mit dem ersten Golden Goal der Geschichte schoss Oliver Bierhoff die Deutschen in Wembley zum Titel © getty 9/15 Die Nationalmannschafts-Karriere von Lothar Matthäus fand bei der EM 2000 ein unrühmliches Ende © getty 10/15 In Portugal brachten die Trikots dem Team von Rudi Völler kein Glück © getty 11/15 2008 sorgte der Bruststreifen auf dem Trikot des DFB-Teams für gemischte Reaktionen © getty 12/15 Bei der EM in Polen und der Ukraine spielten Khedira & Co im klassischen Look © dfb.de 13/15 Schlicht aber schön: Das Trikot für die Euro 2016 © getty 14/15 Auffällig: Die drei Streifen vom Ausrüster verlaufen unterhalb der Achseln, nicht wie sonst auf den Armen © getty 15/15 Lukas Podolski scheint noch etwas skeptisch zu sein

EM-Qualifikation heute live: Armenien gegen Griechenland im TV und Livestream

Livebilder aus Armenien gibt's heute exklusiv bei DAZN. Dort werden auch alle anderen EM-Quali-Spiele des Tages übertragen. Los geht's ab 18 Uhr.

Schon gewusst? Für Neukunden gibt's bei DAZN den ersten Monat geschenkt! Sichere Dir hier den gratis Probemonat von DAZN und verfolge noch heute Armenien - Griechenland.

DAZN könnt Ihr anschließend für 11,99 Euro im Monat sehen, wobei ihr bei Bedarf jederzeit monatlich kündigen könnt. Ein Jahres-Abo des Streaming-Diensts kostet 119,99 Euro.

Vor 15 Jahren: Mit diesem Team wurde "Rehakles" zum König der Griechen © getty 1/15 Vor 15 Jahren sorgte Otto Rehhagel mit Griechenland für ein Fußball-Wunder. Im Finale bezwangen die Griechen Gastgeber Portugal mit 1:0 und krönten sich zum Europameister. SPOX präsentiert die Final-Elf, mit der "König Otto" 2004 triumphierte. © getty 2/15 Tor - ANTONIOS NIKOPOLIDIS (Panathinaikos Athen). Der "George Clooney" der Torhüter kassierte in der K.o.-Runde der EM keinen einzigen Treffer. Wechselte nach der EM zu Olympiakos und arbeitete später unter anderem als U21-Nationalcoach der Griechen. © getty 3/15 Abwehr - GEORGIOS SEITARIDIS (Panathinaikos Athen). Spielte nach der EM für den FC Porto, Dynamo Moskau und Atletico Madrid. © getty 4/15 TRAIANOS DELLAS (AS Rom). Er war das Herzstück von Rehhagels Bollwerk, spielte als Libero und wurde aufgrund seiner Größe von 1,96 Meter als "Koloss von Rhodos" bekannt. Später unter anderem Trainer von AEK und Atromitos Athen. © getty 5/15 MICHALIS KAPSIS (AEK Athen). Spielte nach der EM für Bordeaux, Olympiakos und Nikosia. © getty 6/15 PANAGIOTIS FYSSAS (Benfica Lissabon). Ihn zog es 2005 nach Schottland zu Heart of Midlothian und später zu Panathinaikos. Später war Fyssas Sportdirektor der griechischen Nationalmannschaft und bei Panathinaikos. © getty 7/15 Mittelfeld - ANGELOS BASINAS (Panathinaikos Athen). Er bereitete das einzige Tor im Finale vor. Kickte später für Mallorca, AEK, Portsmouth und Arles-Avignon. © getty 8/15 KONSTANTINOS KATSOURANIS (AEK Athen). Spielte sogar bei der WM 2014 noch für Griechenland, ehe er ein Jahr später die Schuhe an den Nagel hing. © getty 9/15 THEODOROS ZAGORAKIS (AEK Athen). Er war der wohl wichtigste Mann von „König Otto“. Er hielt als Kapitän die Truppe zusammen, wurde nach seiner aktiven Karriere Präsident von PAOK und zog sogar ins Europäische Parlament ein. © getty 10/15 Sturm - STELIOS GIANNAKOPOULOS (Bolton Wanderers). Da Karagounis im Finale gesperrt war, durfte Giannakopoulos ran. Wurde später TV-Experte, Präsident der Spielervereinigung in Griechenland und Trainer. © getty 11/15 ZISIS VRYZAS (AC Florenz). War einer der absoluten Publikumslieblinge. Schnürte neben Florenz noch für Celta Vigo und den FC Turin die Schuhe. Später wurde er Co-Trainer der griechischen Nationalelf. © getty 12/15 ANGELOS CHARISTEAS (SV Werder Bremen). Charisteas erzielte im Endspiel per Kopf den Siegtreffer. Danach begann ein nomadenhaftes Leben, denn es folgten Stationen wie Ajax, Feyenoord, Nürnberg, Leverkusen, Arles-Avignon, Schalke, Panetolikos und Al Nasr. © getty 13/15 STYLIANOS VENETIDIS (m.), kam in der 76. Minute für Giannakopoulos. Der sehr talentierte Rechtsverteidiger erlebte seine erfolgreichste Zeit auf Vereinsebene bei Olympiacos, mit denen er vier Meisterschaften gewann und zwei Pokalsiege holte. © getty 14/15 DIMITROS PAPADOPOULOS, kam in der 81. Minute für Vryzas. Er war bei der EM 2004 der jüngste Spieler im Kader der Griechen. Der damals 22-Jährige hatte gerade erst mit Panathinaikos das Double geholt, ehe er von Rehhagel mit zur EM genommen wurde. © getty 15/15 GIORGOS KARAGOUNIS: Ein wichitger Bestandteil des Erfolgs war auch der Legionär von Inter Mailand, der das erste Turniertor im Eröffnungsspiel erzielte, das Finale allerdings mit einer Gelbsperre verpasste.

Armenien - Griechenland: Die EM-Qualifikation im Liveticker

Ihr seid unterwegs und wollt trotzdem nichts verpassen? Kein Problem, dafür gibt's unseren Liveticker. Hier verpasst Ihr garantiert kein Tor, keine Karte und keine Emotion!

EM-Qualifikation, Gruppe J: So ist der aktuelle Stand

So richtig spannend geht es in Gruppe J vor dem vorletzten Spieltag nicht mehr zu. Italien hat seine bisherigen acht Spiele alle gewonnen und ist bereits für die EM 2020 qualifiziert.

Auch Finnland ist so gut wie durch, den Skandinaviern reicht heute ein Sieg gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht Liechtenstein, um für die Gruppenphase der Europameisterschaft planen zu können.

Und Armenien? Die Osteuropäer hoffen auf einen Ausrutscher der Finnen gegen Liechtenstein und benötigen anschließend einen weitere Niederlage des Teams um Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen) am letzten Spieltag gegen Griechenland, um bei zwei eigenen Siegen doch noch zur EM fahren zu können.

Griechenland hingegen hat keinerlei Chance mehr auf einen der ersten beiden Plätze, für den Europameister von 2008 geht es nur noch darum, sich erhobenen Hauptes aus der EM-Quali zu verabschieden.