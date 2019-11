EM-Qualifikation: Dänemark gegen Gibraltar heute live im TV, Livestream und Liveticker

Macht Dänemark den vielleicht entscheidenden Schritt auf dem Weg zu Qualifikation für die EM 2020 oder stolpert die Mannschaft um Superstar Christian Eriksen gegen Fußballzwerg Gibraltar? Wie Ihr das Spiel LIVE im TV, Livestream und Liveticker verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

Sichere Dir jetzt den gratis Probemonat von DAZN und verfolge die EM-Quali live!

Dänemark gegen Gibraltar: Wann und wo das Spiel stattfindet

Los geht's am heutigen Freitag, dem 15. November, um 20.45 Uhr. Zeitgleich laufen noch vier weitere EM-Quali-Spiele, unter anderem trifft in Gruppe D die Schweiz auf Georgien.

Gespielt wird heute im Telia Parken zu Kopenhagen. Das bereits 1911 eröffnete Nationalstadion Dänemarks fasst 38.065 Zuschauer und ist damit das größte des Landes. Auch der FC Kopenhagen trägt im Telia Parken seine Spiele aus.

EM-Qualifikation: Dänemark gegen Gibraltar heute live im TV und Livestream

Ihr wollt von zu Hause aus live mitfiebern, wenn Christian Eriksen, Yussuf Poulsen und Co. um die Qualifikation für die EM 2020 spielen? Dann seid Ihr bei DAZN richtig. Der Streamingdienst überträgt Euch die Partie live und exklusiv.

Los geht's mit der Übertragung um 20.45 Uhr. Ihr wollt kostenfrei mit dabei sein? Dann sichert Euch hier den gratis Probemonat von DAZN!

Nach dem kostenfreien Probemonat zahlt Ihr für DAZN 11,99 Euro im Monat, wobei ihr jederzeit monaltich kündigen könnt. Alternativ könnt Ihr auch ein Jahres-Abo in Höhe von 119,99 Euro abschließen.

DFB-Team: Alle EM-Trikots der deutschen Nationalmannschaft © https://twitter.com/dfb_team 1/15 Das ist das neue Heimtrikot der deutschen Nationalmannschaft, mit dem sie auch bei der EM 2020 spielen wird. Blickt man auf die Historie der deutschen EM-Trikots auf jeden Fall, ist das mit seinen Streifen auf jeden Fall ein Novum. © imago 2/15 Per Doppelpack schoss der "Bomber" das DFB-Team 1972 zum Titel © imago 3/15 Nach dem verlorenen Finale 1976 war der Frust bei Franz Beckenbauer groß © getty 4/15 1980 triumphierte die deutsche Mannschaft im Finale gegen Belgien © getty 5/15 Klassisch in schwarz-weiß gekleidet schieden Rummenigge & Co 1984 in der Vorrunde aus © getty 6/15 Bei der Heim-EM 1988 sorgte das modisch fragwürdige Trikot der Nationalmannschaft für Aufsehen © getty 7/15 Mit der Flagge auf den Ärmeln wurde das DFB-Team 1992 erst von Sensations-Europameister Dänemark gestoppt © getty 8/15 Mit dem ersten Golden Goal der Geschichte schoss Oliver Bierhoff die Deutschen in Wembley zum Titel © getty 9/15 Die Nationalmannschafts-Karriere von Lothar Matthäus fand bei der EM 2000 ein unrühmliches Ende © getty 10/15 In Portugal brachten die Trikots dem Team von Rudi Völler kein Glück © getty 11/15 2008 sorgte der Bruststreifen auf dem Trikot des DFB-Teams für gemischte Reaktionen © getty 12/15 Bei der EM in Polen und der Ukraine spielten Khedira & Co im klassischen Look © dfb.de 13/15 Schlicht aber schön: Das Trikot für die Euro 2016 © getty 14/15 Auffällig: Die drei Streifen vom Ausrüster verlaufen unterhalb der Achseln, nicht wie sonst auf den Armen © getty 15/15 Lukas Podolski scheint noch etwas skeptisch zu sein

Die EM-Quali im Liveticker: Dänemark - Gibraltar

Auch wir sind für Euch live mit von der Partie und halten Euch in unserem Liveticker stets auf dem Laufenden. So verpasst Ihr garantiert nichts!

EM-Qualifikation, Gruppe D: So ist die Lage für Dänemark, Schweiz, Gibraltar, Irland und Georgien

Tabellenführer in der Gruppe D sind aktuell die Dänen, verfolgt werden sie von Irland und der Schweiz. Noch liegen die Iren also auf einem der beiden Plätze, die eine Teilnahme an der EM 2020 garantieren, die Schweiz und Dänemark haben allerdings noch je ein Spiel in der Hinterhand.

Das heutige Spiel ist für Dänemark das siebte und damit vorletzte der Qualifikation. Sollten die Dänen gewinnen und die Schweiz im Parallelspiel gegen Georgien unterliegen, wäre die Qualifikation für die EM 2020 bereits unter Dach und Fach gebracht.

Sollten die Dänen allerdings verlieren, käme es am kommenden Montag in Irland zu einem Spiel mit Finalcharakter, denn dann blieben die beiden Mannschaften punktgleich und würden sich - mindestens einen Sieg oder zwei Unentschieden der Schweiz gegen Georgien und Gibraltar vorausgesetzt - um den zweiten Platz in der Gruppe streiten.

© getty

EM-Qualifikation, Gruppe D: Die Tabelle

Die besten Karten für eine Qualifikation haben die Schweiz und Dänemark. Irland muss im letzten Spiel voraussichtlich Dänemark schlagen, um noch Chancen auf die EM 2020 zu haben.