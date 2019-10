EM 2024 live im TV: Telekom erwirbt Übertragungsrechte an Heim-EM - ARD und ZDF drohen leer auszugehen

Die Telekom hat die Live-Rechte an den Spielen der EM 2024 in Deutschland erworben. Das gab das Unternehmen am Mittwoch in München bekannt. Damit drohen die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF leer auszugehen. Beide sind ebenso wie die Privatsender darauf angewiesen, Sublizenzen von der Telekom zu erwerben.

Der Deal war bereits im September von Medien als unmittelbar bevorstehend vermeldet worden. Die Spiele des Turniers in fünf Jahren sollen über die TV- und Streamingplattformen der Telekom flächendeckend ausgestrahlt werden.

Der Rundfunkstaatsvertrag schreibt allerdings vor, dass die Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Finale frei empfangbar sein müssen. Auch dort könnten ARD und ZDF wieder ins Spiel kommen.

Spielorte der EM 2024 sind Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Köln, Hamburg, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen und Frankfurt.