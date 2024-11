Erzgebirge Aue vs. RW Essen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Erzgebirge Aue empfängt am heutigen Sonntag, dem 10. November, in der 3. Liga RW Essen. Das Spektakel des 14. Spieltags startet um 16.30 Uhr im Erzgebirgsstadion in Aue.

SPOX verrät Euch, wer das Drittligaspiel live im TV und Livestream zeigt.