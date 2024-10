Sachsenpokal: Wo läuft Chemnitzer FC vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV und Livestream?

Im Sachsenpokal treffen am heutigen Samstag, den 12. Oktober, der Chemnitzer FC und Dynamo Dresden aufeinander. Die Begegnung in der 3. Runde wird um 14.05 Uhr im Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz angepfiffen.

Wo das Pokalduell am heutigen Tag live im TV und Livestream läuft, erfahrt Ihr hier bei SPOX.