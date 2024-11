FC Ingolstadt vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

In der 3. Liga wird am heutigen Samstag, den 2. November, der 13. Spieltag fortgesetzt. Um 14 Uhr stehen sich auch der FC Ingolstadt und Dynamo Dresden gegenüber. Der Pfiff zum Anstoß erfolgt um 14 Uhr, als Spielstätte dient der Audi-Sportpark in Ingolstadt.

SPOX verrät, wer die Begegnung live überträgt.