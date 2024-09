3. Liga: Erzgebirge Aue gibt Tabellenführung ab - Viktoria Köln nutzt Steilvorlage nicht

Erzgebirge Aue hat in der 3. Liga erstmals gepatzt und die Tabellenführung abgegeben. Nach vier Siegen zum Auftakt verlor das Team von Trainer Pavel Dotchev am Sonntag trotz Führung mit 1:3 (1:0) gegen Arminia Bielefeld. Dynamo Dresden ist punktgleich mit Aue (beide 12) neuer Spitzenreiter aufgrund der höheren Zahl an geschossenen Toren.

Anzeige