1. FC Saarbrücken gewinnt Drittliga-Auftakt bei 1860 München

Die Münchner Löwen wussten ihre druckvolle Anfangsphase vor 15.000 Zuschauern im Stadion an der Grünwalder Straße nicht in Tore umzumünzen. Gleiches galt für den Pokal-Halbfinalisten der vergangenen Saison, der nach der Anfangsviertelstunde besser in die Partie kam - ein Tor fiel im ersten Durchgang nicht.

In der zweiten Halbzeit markierte der eingewechselte Patrick Schmidt das 1:0 (71.) für den FCS und setzte damit seiner langen Leidenszeit ein Ende. Der 30-Jährige hatte in der vergangenen Saison einen Schien- und Wadenbeinbruch erlitten und war 287 Tage verletzt ausgefallen.

"Als ich das Tor erzielte, haben mich die Gefühle übermannt", sagte der 30-Jährige weinend am Mikrofon bei MagentaTV: "Ich komme rein, mache das entscheidende Tor - es ist gar nicht zu begreifen. Elf Monate habe ich für den Moment gearbeitet."