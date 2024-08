SV Wehen Wiesbaden vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga Fußball im TV und Livestream?

In der 3. Liga geht es am heutigen Samstag, den 10. August, so richtig zur Sache. Sechs Partien des 2. Spieltags stehen an, darunter auch die Begegnung zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Hansa Rostock, die um 14 Uhr losgeht und in der Brita-Arena (Wiesbaden) bestritten wird.