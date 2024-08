Rot-Weiss Essen vs. Arminia Bielefeld heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Im Rahmen des dritten Spieltags in der 3. Liga treten am heutigen Samstag, den 24. August, Rot-Weiss Essen und Arminia Bielefeld gegeneinander an. Der Anpfiff zum Spiel ertönt um 14 Uhr, das Stadion an der Hafenstraße in Essen dient als Spielstätte.