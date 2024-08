Erzgebirge Aue vs. Dynamo Dresden 3. Liga Fußball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Sachsenderby im TV und Livestream?

Am heutigen Freitag, den 23. August, trifft Erzgebirge Aue in der 3. Liga auf Dynamo Dresden. Der Anpfiff des Sachsenderbys ist für 19.00 Uhr angesetzt. Als Austragungsort der Partie am 3. Spieltag dient das Erzgebirgsstadion in Aue.