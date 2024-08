1860 München vs. Viktoria Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Der TSV 1860 München legte einmal mehr einen Fehlstart in die neue Saison hin. Die Giesinger verloren sowohl am ersten Spieltag gegen Saarbrücken als auch am zweiten gegen Stuttgart II (1:3). Besser lief es da für Viktoria Köln, die zuletzt einen Auswärtssieg bei Waldhof Mannheim erringen konnten (1:2).