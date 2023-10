Der SV Sandhausen kriegt es heute in der 3. Liga mit dem SSV Ulm zu tun. Wir zeigen, wer sich um die Übertragung im TV und Livestream kümmert.

Zum Auftakt des 10. Spieltags treffen am heutigen Freitag, den 6. Oktober, der SV Sandhausen und der SSV Ulm aufeinander. Für beide Mannschaften ist es bereits das zweite Spiel in dieser Woche. Sowohl Sandhausen als auch Ulm konnten dabei Siege einfahren.

Sandhausen setzte sich am Dienstag mit 2:0 gegen die Reservemannschaft des SC Freiburg durch, Ulm bezwang am selben Tag den TSV 1860 München mit 1:0. Was die Tabelle betrifft, sind die Gäste in besserer Situation. Ulm liegt mit vier Punkten Rückstand auf Dynamo Dresden auf Rang zwei. Sandhausen ist aktuell Achter.

© getty Dennis Diekmeier kehrt heute auf den Platz zurück.

SV Sandhausen vs. SSV Ulm heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Im Free-TV wird das Spiel nicht angeboten, stattdessen müsst Ihr entweder Zugang zu MagentaSport oder OneFootball haben. MagentaSport überträgt alle Spiele der 3. Liga und bietet Sandhausen gegen Ulm ab 18.30 Uhr an. Während der Vorberichterstattung und Halbzeitpause kommt Moderator Holger Speckhahn zum Einsatz, um den Kommentar kümmern sich Julian Engelhard und Steven Ruprecht.

Für MagentaSport wird ein Abonnement benötigt, das für Telekom-Kunden günstiger ist als für Nicht-Kunden. Wer Kunde bei der Telekom ist, zahlt fürs Jahresabo 7,95 Euro pro Monat und für das Monatsabo 12,95 Euro. Die Kosten für Nicht-Kunden sehen hingegen so aus: 12,95 Euro pro Monat (Jahresabo) und 19,95 Euro im Monatsabo.

Für OneFootball wird dagegen kein langfristiges Abo benötigt, sondern lediglich eine Zahlung für das Einzelspiel selbst.

Darüber hinaus tickert SPOX das Duell live mit. So verpasst Ihr auch dann nichts, wenn Ihr die Livebilder zum Spiel nicht sehen könnt.

Hier geht es zum Liveticker SV Sandhausen vs. SSV Ulm.

Begegnung: SV Sandhausen vs. SSV Ulm

SV Sandhausen vs. SSV Ulm Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 10

10 Datum: 6. Oktober 2023

6. Oktober 2023 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: GP Stadion am Hardtwald (Sandhausen)

GP Stadion am Hardtwald (Sandhausen) TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

Sandhausen: Rehnen - Diekmeier, Geschwill, Schuster, Ehlich - Mühling, Fuchs - Evina, Hennings, Maciejewski - D. Otto

