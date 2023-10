Tabellenführer Dynamo Dresden misst sich heute in der 3. Liga mit Preußen Münster. SPOX verrät, wie Ihr das Spiel live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Am zweiten Tag nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs steigt auch Tabellenführer Dynamo Dresden wieder ins Spielgeschehen ein. In der 3. Liga bekommen es die Sachsen am heutigen Samstag (21. Oktober) mit Preußen Münster zu tun. Dynamo genießt dabei Heimvorteil, gespielt wird nämlich im Rudolf-Harbig-Stadion. Um 14 Uhr geht es los.

Dynamo Dresden vs. Preußen Münster heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Egal, um welches Spiel der 3. Liga es sich handelt, eine Sache bleibt immer gleich: MagentaSport ist für die Übertragung zuständig. Dies ist natürlich auch heute bei Dresden gegen Münster der Fall. Es wird jedoch ein gültiges Abonnement benötigt, um Zugriff auf das Angebot zu bekommen. Zur Auswahl stehen ein Monats- und ein Jahresabo. Bei den Kosten wird dabei in Telekom-Kunden und Nicht-Kunden unterschieden. Denn wer Kunde bei der Telekom ist, bekommt das Abo für 7,95 Euro (Jahresabo) oder 12,95 Euro (Monatsabo) pro Monat. Dagegen müssen Nicht-Kunden etwas mehr blechen: 12,95 Euro je Monat für das Jahresabo oder 19,95 Euro für das Monatsabo.

Auch OneFootball bietet die Partie heute an. Im Gegensatz zu MagentaSport wird dafür jedoch kein Abo benötigt, sondern einfach eine Zahlung für das gewünschte Spiel.

Weiters gehört Dresden vs. Münster zu den Drittligaspielen, die auch im Free-TV angeboten werden. Wer kein MagentaSport-Abo und auch das OneFootball-Angebot nicht wahrnehmen möchte, kann das Duell auch im Mitteldeutschen Rundfunk - sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream - begleiten.

Zu guter Letzt kann das Duell auch im Liveticker verfolgt werden - und zwar bei SPOX, wo nebenbei auch eine Konferenz für alle Parallelspiele zur Verfügung gestellt wird.

Hier geht es zum Liveticker Dynamo Dresden vs. Preußen Münster.

Dynamo Dresden vs. Preußen Münster heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Dynamo Dresden vs. Preußen Münster

Dynamo Dresden vs. Preußen Münster Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 12

12 Datum: 21. Oktober 2023

21. Oktober 2023 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden) TV: MagentaSport, MDR

Livestream: MagentaSport, MDR, OneFootball

Liveticker: SPOX

Dynamo Dresden: Drljaca - Kammerknecht, Lewald, Bünning, Park - Will - L. Herrmann, Hauptmann - Borkowski, Kutschke, Zimmerschied

Drljaca - Kammerknecht, Lewald, Bünning, Park - Will - L. Herrmann, Hauptmann - Borkowski, Kutschke, Zimmerschied Preußen Münster: Schulze Niehues - Scherder, Kok, Koulis - Bazzoli - ter Horst, Kankam Kyerewaa, Mrowca, M. Lorenz - Wegkamp, Batmaz

