Ostduell in der 3. Liga! Tabellenführer Dynamo Dresden empfängt den Halleschen FC. Hier erfahrt Ihr, wer das Duell live im TV, Livestream und Liveticker zeigt / überträgt.

In der 3. Liga wird am heutigen Mittwoch, den 4. Oktober, die englische Woche mit vier weiteren Partien fortgesetzt. Mit dabei ist auch der Tabellenführer Dynamo Dresden, der um 19 Uhr gegen den Halleschen FC im Ostduell gefragt ist. Als Spielstätte dient das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

Dresden musste zuletzt nach langer Zeit wieder eine Pleite hinnehmen, gegen Rot-Weiss Essen verlor das Team von Trainer Markus Anfang mit 1:3. Dank der erfolgreichen Wochen davor haben die Sachsen jedoch weiterhin die Tabellenführung inne. Von der Spitze ist der heutige Gegner aus Halle jedoch weit entfernt. Lediglich acht Zähler stehen nach acht Spielen auf der Habenseite.

© getty

Dynamo Dresden vs. Hallescher FC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Um die Übertragung kümmern sich heute die Pay-TV-Sender MagentaSport und OneFootball. Im Free-TV ist dagegen nichts zu sehen.

Bei MagentaSport starten um 18.45 Uhr die Vorberichte, dabei wird Stefanie Blochwitz als Moderatorin eingesetzt, während Andreas Mann danach in die Rolle des Kommentators schlüpft.

Was die Kosten betrifft, hängen diese davon ab, ob man Kunde bei der Telekom ist oder nicht. Die, die es sind, müssen nämlich entweder 7,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder 12,95 Euro im Monatsabo hinblättern. Nicht-Kunden zahlen dagegen 12,95 Euro je Monat im Jahresabo oder 19,95 Euro für das Monatsabo.

Zwar fallen auch für OneFootball Kosten an, jedoch nicht in Form eines Abos, sondern in Form einer einmaligen Zahlung für den Stream.

SPOX bietet zum Drittligaduell einen Liveticker zum Mitlesen an. So verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker Dynamo Dresden vs. Hallescher FC.

Begegnung: Dynamo Dresden vs. Hallescher FC

Dynamo Dresden vs. Hallescher FC Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 9

9 Datum: 4. Oktober 2023

4. Oktober 2023 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

Dynamo Dresden: Drljaca - Kammerknecht, Kraulich, Lewald, J. Meier - Will - L. Herrmann, Hauptmann - Lemmer, Kutschke, Zimmerschied

