VfB Lübeck vs. Dynamo Dresden heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der VfB Lübeck empfängt Dynamo Dresden am 6. Spieltag der 3. Liga. Ihr wollt Informationen zur Übertragung? Hier gibt es alles Wissenswerte zur Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

VfB Lübeck vs. Dynamo Dresden heute live, Übertragung: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Dynamo Dresden ist ein Blitzstart in die Saison der 3. Liga gelungen, die Sachsen haben vier Siege und eine Niederlage nach den ersten fünf Spieltagen und führen damit die Tabelle an. Dynamo reist dementsprechend als Favorit zum VfB Lübeck, der mit sechs Punkten aus fünf Spielen bisher durchwachsene Leistungen zeigte.

VfB Lübeck vs. Dynamo Dresden wird am heutigen Samstag (16. September) um 14 Uhr im Stadion Lohmühle in Lübeck angepfiffen.

VfB Lübeck vs. Dynamo Dresden heute live, Übertragung: 3. Bundesliga im Free-TV

Einige Spiele der 3. Bundesliga sind an jedem Wochenende im Free-TV zu sehen, VfB Lübeck vs. Dynamo Dresden gehört heute auch dazu. Der NDR und der MDR übertragen das Spiel heute live und in voller Länge.

VfB Lübeck vs. Dynamo Dresden heute live, Übertragung: 3. Bundesliga im Livestream

Das bedeutet auch, dass Ihr VfB Lübeck vs. Dynamo Dresden heute live und in voller Länge im kostenfreien Stream bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern verfolgen könnt.

Alternativ könnt Ihr auch auf die Livestreams von MagentaSport oder OneFootball zurückgreifen, diese sind jedoch beide kostenpflichtig. Bei MagentaSport gibt es verschiedene Abonnementformen, bei OneFootball zahlt Ihr einmalig 4,99 Euro pro Partie.

VfB Lübeck vs. Dynamo Dresden heute live, Übertragung: 3. Bundesliga im Liveticker

Falls Ihr unterwegs seid, eignet sich der SPOX-Liveticker perfekt, um VfB Lübeck vs. Dynamo Dresden zu verfolgen! Dort könnt Ihr entscheiden zwischen dem Einzelspiel oder allen Parallelspielen am Samstagnachmittag im Konferenzticker.

Hier entlang zum Liveticker VfB Lübeck vs. Dynamo Dresden!

Hier entlang zum Liveticker der Konferenz!

VfB Lübeck vs. Dynamo Dresden heute live, Übertragung: 3. Bundesliga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: BVB II vs. Viktoria Köln

BVB II vs. Viktoria Köln Wettbewerb: 3. Bundesliga

3. Bundesliga Spieltag: 6

6 Datum: 16. September 2023

16. September 2023 Anpfiff: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Stadion Lohmühle in Lübeck

Stadion Lohmühle in Lübeck TV: -

- Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Bundesliga: Die Tabelle am 6. Spieltag