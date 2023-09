Hallescher FC vs. SV Sandhausen heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der Hallesche FC und der SV Sandhausen stehen sich heute in der 3. Liga gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Der 5. Spieltag der 3. Liga nähert sich dem Ende entgegen. Drei Partien müssen jedoch noch absolviert werden, diese finden am heutigen Sonntag, den 3. September, statt. Den Auftakt machen um 13.30 Uhr der Hallesche FC und der SV Sandhausen, die im Leuna Chemie Stadion in Halle aufeinandertreffen.

Hallescher FC vs. SV Sandhausen heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV und Livestream

MagentaSport ist auch heute wieder der richtige Ansprechpartner, was die Übertragung des Spiels Hallescher FC vs. SV Sandhausen betrifft. Der Grund ist ganz einfach: Der Anbieter der Telekom ist als Rechteinhaber der 3. Liga für alle Spiele verantwortlich. Wer keine Sekunde verpassen möchte, muss um 13.15 Uhr einschalten. Um diese Uhrzeit fängt nämlich die Vorberichterstattung an. Zeitgleich meldet sich auch Moderator Hannes Jakobi zum ersten Mal. Wenn es dann auf dem Rasen losgeht, übernimmt Kommentator Lenny Leonhardt.

© getty Der Hallesche FC empfängt den SV Sandhausen.

Der Zugang zu Hallescher FC vs. Sandhausen ist mit einer Abo.- bzw. Kostenbarriere versperrt. Ein Abo ist also nötig, dieses ist mit verschiedenen Preisen versehen. Die, die Kunden bei der Telekom sind, zahlen für das Jahresabo 7,95 Euro pro Monat und für das Monatsabo 12,95. Die Nicht-Kunden müssen entweder 12,95 Euro pro Monat für das Jahresabo oder 19,95 Euro für das Monatsabo hinblättern.

Weiters ist das Duell auch bei OneFootball zu sehen - ebenfalls kostenpflichtig.

Hallescher FC vs. SV Sandhausen heute live, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

Wir bei SPOX bieten zum Duell auch einen Liveticker an. Somit können auch die, die das Angebot von MagentaSport und OneFootball nicht wahrnehmen können oder wollen, ebenfalls mit dabei sein.

Hier geht es zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen dem Halleschen FC und dem SV Sandhausen.

Hallescher FC vs. SV Sandhausen heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

S. Müller - Halangk, Nietfeld, Landgraf, Dietrich - Lofolomo - Casar, Deniz - Ajani, Baumgart - Baumann SV Sandhausen: Rehnen - Schuster, Geschwill, Knipping - Diekmeier, Mühling, Ben Balla, Ehlich - El-Zein - Hennings, D. Otto

Hallescher FC vs. SV Sandhausen heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Hallescher FC vs. SV Sandhausen

Hallescher FC vs. SV Sandhausen Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 5

5 Datum: 3. September 2023

3. September 2023 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Leuna Chemie Stadion, Halle

Leuna Chemie Stadion, Halle TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die Tabelle am 5. Spieltag