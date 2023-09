Hallescher FC vs. 1860 München heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der Hallesche FC und der TSV 1860 München begegnen sich heute in der 3. Liga. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

Mit der 1:2-Niederlage beim FC Ingolstadt im Oberbayern-Derby am vergangenen Spieltag wurde der TSV 1860 München noch tiefer in die Krise geschossen. Die Niederlagenserie ist bereits auf vier herangewachsen. Der TSV braucht unbedingt wieder ein Erfolgserlebnis, dieses wollen die Löwen am heutigen Samstag, den 23. September, auswärts gegen den Halleschen FC holen. Der Hallesche FC steht in der Tabelle jedoch nicht unbedingt besser da, lediglich ein Zähler trennt die beiden Kontrahenten. Im Leuna Chemie Stadion (Halle) ertönt um 16.30 Uhr der Anpfiff.

Hallescher FC vs. 1860 München heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV und Livestream

Zwei Anbieter wurden heute für die Übertragung des Spiels beauftragt. Einerseits MagentaSport, das als Rechteinhaber der dritthöchsten Spielklasse alle Spiele der Saison überträgt. Andererseits zeichnet auch OneFootball verantwortlich. Unterschiede zwischen den Anbietern gibt es in Sachen Zugang und Abonnement. Bei OneFootball wird nämlich kein Abo benötigt, sondern es genügt eine einmalige Zahlung. MagentaSport hingegen verlangt ein Abonnement. Zur Auswahl stehen ein Monats- und ein Jahresabo. Die Kosten variieren, je nachdem, ob man Kunde bei der Telekom ist oder nicht.

Telekom-Kunden zahlen 7,95 Euro (Jahresabo) und 12,95 Euro (Monatsabo) pro Monat. Nicht-Kunden zahlen 12,95 Euro (Jahresabo) und 19,95 Euro (Monatsabo) pro Monat.

Der TSV 1860 München trifft auf den Halleschen FC.

Eine Viertelstunde vor Anpfiff beginnt die Vorberichterstattung, folgendes Duo begleitet Euch durch die Partie:

Kommentar: Andreas Mann

Andreas Mann Moderation: Miriam Sinno

Hallescher FC vs. 1860 München heute live, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

Eine weitere Alternative bietet SPOX mit seinem Liveticker an.

Hier geht es zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen dem Halleschen FC und dem TSV 1860 München.

Hallescher FC vs. 1860 München heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Hallescher FC vs. 1860 München

Hallescher FC vs. 1860 München Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 7

7 Datum: 23. September 2023

23. September 2023 Uhrzeit: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Ort: Leuna Chemie Stadion (Halle)

Leuna Chemie Stadion (Halle) TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

