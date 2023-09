Erzgebirge Aue vs. Hallescher FC heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen Erzgebirge Aue und dem Halleschen FC. SPOX verrät, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der heutige Drittliga-Sonntag wird mit der Begegnung zwischen Erzgebirge Aue und dem Halleschen FC eröffnet. Los geht es um 13.30 Uhr, als Spielstätte dient das Erzgebirgsstadion (Aue-Bad Schlema).

Aue zählt zu den drei Vereinen, die in der 3. Liga noch ungeschlagen sind. Dies spiegelt sich auch in der Tabelle wider, indem die Sachsen zum oberen Drittel dazugehören. Der Hallesche FC hingegen schwankt etwas hin und her, ist nach zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen im Tabellenmittelfeld auffindbar.

© getty Der Hallesche FC ist zu Gast bei Erzgebirge Aue.

Erzgebirge Aue vs. Hallescher FC heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV und Livestream

Wer zu Aue gegen Halle eine Übertragung sucht, wird entweder bei MagentaSport oder OneFootball fündig. MagentaSport besitzt die Rechte an allen Spielen der 3. Liga und zeigt das Duell heute ab 13.15 Uhr im Pay-TV. Folgendes Duo begleitet Euch durch die Begegnung:

Kommentar: Andreas Mann

Andreas Mann Moderation: Stefanie Blochwitz

Das Abonnement, das dafür benötigt wird, ist für Kunden der Telekom mit einem monatlichen Preis in Höhe von 7,95 Euro (Jahresabo) oder 12,95 Euro (Monatsabo) versehen. Wer dagegen nicht Telekom-Kunde ist, zahlt für das Jahresabo 12,95 Euro je Monat und für das Monatsabo 19,95 Euro.

OneFootball verlangt dagegen nur eine einmalige Zahlung, mit der Ihr das Einzelspiel freischaltet.

Erzgebirge Aue vs. Hallescher FC heute live, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

Auch SPOX ist heute im Einsatz, wenn Aue und der Hallesche FC um Punkte in der Drittligameisterschaft kämpfen: nämlich in Form eines Livetickers.

Erzgebirge Aue vs. Hallescher FC heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Erzgebirge Aue vs. Hallescher FC

Erzgebirge Aue vs. Hallescher FC Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 6

6 Datum: 17. September 2023

17. September 2023 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Erzgebirgsstadion, Aue-Bad Schlema

Erzgebirgsstadion, Aue-Bad Schlema TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die Tabelle am 6. Spieltag