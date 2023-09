BVB II vs. Viktoria Köln heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Viktoria Köln reist am 6. Spieltag der 3. Liga zum BVB II nach Dortmund. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung und wie Ihr das Spiel heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

BVB II vs. Viktoria Köln heute live, Übertragung: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Viktoria Köln kann auf einen ordentlichen Saisonstart in die 3. Liga zurückblicken, nach fünf Spieltagen stehen die Rheinländer mit acht Punkten auf dem siebten Platz der Tabelle. Der BVB II hat nur 5 Zähler nach 5 Partien auf dem Konto und belegt damit den 15. Platz. Die Kölner sind am heutigen Samstag (16. September) zu Gast im Stadion Rote Erde in Dortmund, das Spiel wird um 14 Uhr angepfiffen.

BVB II vs. Viktoria Köln heute live, Übertragung: 3. Bundesliga im Free-TV

Einige Spiele der 3. Bundesliga sind an jedem Wochenende im Free-TV zu sehen, bei BVB II vs. Viktoria Köln ist dies heute jedoch nicht der Fall.

BVB II vs. Viktoria Köln heute live, Übertragung: 3. Bundesliga im Livestream

Ihr habt zwei Möglichkeiten, BVB II vs. Viktoria Köln heute im Livestream zu verfolgen. MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge, das Jahresabonnement kostet monatlich 12,95 Euro, im Monatsabo zahlt ihr 19,95 Euro. Für Telekom-Kunden sind die Preise deutlich niedriger, 7,95 Euro monatlich zahlt Ihr im Jahresabo und 12,95 Euro im monatlichen Angebot.

Alternativ könnt Ihr Spiele der 3. Liga bei OneFootball im Livestream sehen, für eine einmalige Zahlung von 4,99 Euro pro Partie.

BVB II vs. Viktoria Köln heute live, Übertragung: 3. Bundesliga im Liveticker

Die dritte Variante, BVB II vs. Viktoria Köln heute live zu verfolgen, stellt der SPOX-Liveticker dar! Dort habt Ihr die Wahl zwischen dem Einzelspiel BVB - Köln oder der Konferenz zur 3. Liga am Samstagnachmittag. Bei beiden Optionen erhaltet Ihr alle wichtigen Informationen im Minutentakt.

BVB II vs. Viktoria Köln heute live, Übertragung: 3. Bundesliga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: BVB II vs. Viktoria Köln

BVB II vs. Viktoria Köln Wettbewerb: 3. Bundesliga

3. Bundesliga Spieltag: 6

6 Datum: 16. September 2023

16. September 2023 Anpfiff: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Stadion Rote Erde in Dortmund

Stadion Rote Erde in Dortmund TV: -

- Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

