SV Sandhausen vs. Dynamo Dresden heute live, Übertragung: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Der SV Sandhausen empfängt heute in der 3. Liga Dynamo Dresden. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, bekommt Ihr hier gezeigt.

Nach den DFB-Pokalspielen am vergangenen Wochenende wird in der 3. Liga wieder der Meisterschaftsbetrieb fortgesetzt. Zum Auftakt der zweiten Spielrunde treffen am heutigen Freitag der SV Sandhausen und Dynamo Dresden aufeinander. Die Begegnung im GP Stadion am Hardtwald in Sandhausen wird um 19 Uhr angepfiffen.

Dynamo Dresden ist mit einem 3:1-Sieg über Arminia Bielefeld in die Saison gestartet und führt aktuell die Tabelle an, Sandhausen hingegen trennte sich gegen den VfB Lübeck mit einem 0:0-Unentschieden.

SV Sandhausen vs. Dynamo Dresden heute live, Übertragung: 3. Liga im TV und Livestream

Magenta Sport ist weiterhin das Zuhause der 3. Liga, wer also live mit dabei sein will, wenn Sandhausen und Dynamo Dresden um Punkte kämpfen, braucht Zugang zum Anbieter der Telekom. Auf der Plattform werden um 18.30 Uhr die Vorberichte zum Spiel gezeigt, die Moderation dabei übernimmt Thomas Wagner. Danach kommen Kommentator Alexander Klich und Experte Martin Lanig zum Einsatz.

Magenta Sport ist mit einem Abonnement verbunden, wer Spiele der 3. Liga sehen möchte, muss also blechen. Telekom-Kunden müssen dafür nur 4,95 Euro monatlich im Jahresabo oder 9,95 Euro monatlich im Monatsabo zahlen. Wobei auf Nicht-Kunden folgende Preise zutreffen: 9,95 Euro je Monat im Jahresabo oder 16,95 Euro je Monat im Monatsabo.

OneFootball bietet die Partie ebenfalls gegen Kosten an.

SV Sandhausen vs. Dynamo Dresden heute live, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, beim Spiel live mit dabei zu sein, ist mit dem Liveticker von SPOX. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Ein- und Auswechslungen - hier verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen dem SV Sandhausen und Dynamo Dresden.

