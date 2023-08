MSV Duisburg vs. 1860 München heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Heute treffen mit dem MSV Duisburg und 1860 München zwei große Traditionsvereine aufeinander. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die 3. Liga machte am vergangenen Wochenende Pause und war mit neun Vertretern bei der 1. Runde des DFB-Pokals am Start. Herausragende fünf Teams setzten sich sogar gegen ihre Gegner aus der Bundesliga und 2. Bundesliga durch. Unter anderem Aufsteiger Unterhaching, die den FC Augsburg besiegten (2:0) und Viktoria Köln, welche spektakulär gegen Werder Bremen gewannen (3:2). Für Aufsteiger Preußen Münster geht es dann am 26.09. gegen den FC Bayern München, die im Supercup gegen Leipzig spielten, ran.

Der MSV Duisburg und 1860 München waren im DFB-Pokal jeweils nicht im Einsatz. Die Gastgeber starteten mit einem Unentschieden (1:1) gegen die Reserve des SC Freiburg in die Liga und die Löwen siegten beim Auftakt zuhause (2:0) gegen den SV Waldhof Mannheim. Nun treffen die beiden am 2. Spieltag aufeinander.

1860 spielt bereits das sechste Jahr in Folge in der 3. Liga und gehört auch in dieser Saison wieder zum erweiterten Favoritenkreis für den Aufstieg. Für Duisburg ist es schon das fünfte Drittliga-Jahr am Stück und sie fanden sich meist im unteren Tabellenmittelfeld der Liga wieder.

MSV Duisburg vs. 1860 München heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV

Das Spiel zwischen den Zebras und den Löwen wird im frei empfangbaren TV übertragen. Das Spiel läuft im Free-TV im Bayerischen Rundfunk (BR). Und auch der Pay-TV-Anbieter Magenta Sport wird die Begegnung ausstrahlen. Anpfiff ist um 14:00 Uhr.

MSV Duisburg vs. 1860 München heute live, Übertragung: 3. Liga im Livestream

Wird die Partie zwischen den Traditionsklubs auch online zur Verfügung stehen? Ja, wird sie. Es gibt zwei kostenpflichtige und eine kostenlose Variante. Die zwei gebührenpflichtigen Varianten sind die Livestreams von Magenta TV und OneFootball und die kostenlose Option bietet der Bayerische Rundfunk mit einer Übertragung auf ihrer Website.

MSV Duisburg vs. 1860 München heute live, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

Wer keine wichtige Szene des Spiels verpassen will, kann auf den Liveticker von SPOX zugreifen.

MSV Duisburg vs. 1860 München heute live, Übertragung: Die Eckdaten zur Partie

Anpfiff: 14:00 Uhr

14:00 Uhr Spielort: MSV-Arena (Schauinsland-Reisen-Arena), Duisburg

MSV-Arena (Schauinsland-Reisen-Arena), Duisburg Übertragung im Liveticker: SPOX

Übertragung im Free-TV: Bayerischer Rundfunk

Übertragung im Pay-TV: Magenta Sport

Übertragung im Livestream: Magenta TV, OneFootball, Bayerischer Rundfunk (Website)

