FC Ingolstadt vs. Hallescher FC heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am 2. Spieltag der 3. Liga treffen der FC Ingolstadt und der Hallescher FC aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wo das Match im Free-TV, Livestream und Liveticker ausgestrahlt wird.

Die Drittliga-Saison geht in den 2. Spieltag und startete am Freitagabend mit der Begegnung zwischen dem SV Sandhausen und Dynamo Dresden. In der vergangenen Woche setzte der Ligabetrieb aus, weil die 1. Runde des DFB-Pokals ausgetragen wurde. Auch Halle war im Einsatz. Sie verloren ihr Spiel gegen Greuther Fürth nur knapp mit 0:1. Dabei kam es zu unschönen Szenen als Fürth-Spieler Julian Green von den Rängen aus rassistisch beleidigt wurde.

Der FC Ingolstadt hingegen konnte sich nicht für den DFB-Pokal qualifizieren. Dementsprechend stand für die Schanzer kein Pflichtspiel auf dem Programm. Der FCI stieg vor zwei Saisons als Tabellenletzter aus der 2. Bundesliga in die Drittklassigkeit ab und belegte in der vergangenen Spielzeit den 11. Rang in Liga 3.

Halle konnte vergangenene Saison nur knapp dem Abstieg in die Regionalliga entfliehen und belegte am Ende der Spielzeit einen enttäuschenden 16. Rang. Am 1. Spieltag dieser Saison lief es da schon besser, denn der HFC gewann den Auftakt gegen Essen mit 2:1.

© getty

FC Ingolstadt vs. Hallescher FC heute live, Übertragung: 3. Liga im Free-TV

Die Drittliga-Begegnung zwischen dem FCI und dem Klub aus Sachsen-Anhalt wird leider nicht im Free-TV übertragen. Allerdings wird die Partie beim kostenpflichtigen Sender Magenta Sport ausgestrahlt.

FC Ingolstadt vs. Hallescher FC heute live, Übertragung: 3. Liga im Livestream

Online kann das Spiel per Livestream verfolgt werden. Und es gibt sogar zwei Optionen: Entweder man greift auf den Livestream von Magenta TV zu oder schaut das Spiel via OneFootball.

© getty

FC Ingolstadt vs. Hallescher FC heute live, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

Wer keine Spielszene verpassen will, ist bei uns genau richtig. SPOX bietet einen kostenlosen Liveticker der Partie an.

Hier entlang zum Liveticker FCI vs. HFC.

FC Ingolstadt vs. Hallescher FC heute live, Übertragung: Die Eckdaten zum Match

Anpfiff: 14 Uhr

14 Uhr Spielort: Audi-Sportpark, Ingolstadt

Audi-Sportpark, Ingolstadt Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Übertragung im Liveticker: SPOX

Übertragung im Free-TV: keine

keine Übertragung im Pay-TV: Magenta Sport

Übertragung im Livestream: Magenta TV und OneFootball

FC Ingolstadt vs. Hallescher FC heute live, Übertragung: Der Plan des 2. Spieltags der 3. Liga