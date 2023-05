Rot Weiss Essen vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 München ist heute in der 3. Liga zu Gast bei Rot-Weiss Essen. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Drittligasaison neigt sich dem Ende entgegen, aktuell wird der 36. von 38 Spieltagen absolviert. Und dieser ist ebenfalls bereits größtenteils beendet. Am heutigen Sonntag, den 14. Mai, stehen zwei Partien auf dem Plan. Eine davon ist die zwischen Rot-Weiss Essen und dem TSV 1860 München, die um 13 Uhr im Stadion an der Hafenstraße in Essen angepfiffen wird.

Während es für die Münchner um nicht mehr viel geht, da der Aufstieg nicht mehr möglich ist, könnte Essen ein paar Punkte gut gebrauchen, um den Klassenerhalt zu fixieren.

Rot Weiss Essen vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Auch im Saisonendspurt ist alles, was die 3. Liga anbietet, bei Magenta Sport zu sehen - so auch das Duell zwischen Essen und den Löwen. Um 12.45 Uhr werden die ersten Livebilder aus Essen ausgestrahlt, zeitgleich meldet sich Moderator Thomas Wagner. Er übergibt die Übertragung danach an Markus Höhner, der die Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirmen als Kommentator durch die Partie begleitet.

Mit einem gültigen Abonnement könnt Ihr die Übertragung bei Magenta Sport freischalten. Dies gilt sowohl für Telekom-Kunden als auch Nicht-Kunden. Allerdings bekommen Telekom-Kunden das Abo um einiges billiger. Sie zahlen für das Monatsabo 9,95 Euro pro Monat und für das Jahresabo 4,95 Euro pro Monat. Nicht-Kunden müssen hingegen 16,95 Euro monatlich für das Monatsabo und 9,95 je Monat für das Jahresabo hinblättern.

© getty Der TSV 1860 München ist zu Gast bei Rot-Weiss Essen.

Eine weitere Alternative, das Spiel live zu verfolgen, bietet OneFootball an. Für OneFootball wird kein Abo benötigt, dafür aber eine Zahlung für das Spiel.

Rot Weiss Essen vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Auch SPOX ist heute mit von der Partie. Wir beschreiben das Spielgeschehen für Euch detailliert mit.

Hier geht es zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen Rot-Weiss Essen und dem TSV 1860 München.

Rot Weiss Essen vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Rot-Weiss Essen: Golz - Plechaty, Rios Alonso, Herzenbruch, Römling - Rother, Eisfeld - Berlinski, Götze, Harenbrock - Engelmann

TSV 1860 München: Hiller - Morgalla, Lang, Verlaat, Steinhart - Y. Deichmann, Wörl - Lex, Vrenezi, Boyamba - Skenderovic

Rot Weiss Essen vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

3. Liga: Die Tabelle am 36. Spieltag