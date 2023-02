VfB Oldenburg vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga treten heute der VfB Oldenburg und der TSV 1860 München gegeneinander an. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

In der 3. Liga steht auch am heutigen Sonntag, den 5. Februar, der 21. Spieltag an. Zwei Spiele finden statt, den Auftakt machen um 13 Uhr der VfB Oldenburg und der TSV 1860 München. Die beiden Mannschaften stehen sich im Marschweg-Stadion in Oldenburg gegenüber und kämpfen um drei Punkte für die Meisterschaft.

Drei Punkte, die vor allem die Niedersachsen aktuell gut gebrauchen könnten, mit nur 20 Zählern nach 20 Partien ist man gerade so noch vor den Abstiegsrängen. Wieder in die Regionalliga will der Drittligaaufsteiger auf keinen Fall. Der TSV hingegen hat da etwas andere Sorgen, er will endlich in die 2. Bundesliga rauf, liefert dafür im Moment nicht die richtigen Ergebnisse. Von den vergangenen fünf Partien verlor man drei. In Reichweite zu den Aufstiegsplätzen sind die Münchner jedoch allemal.

© getty 1860 München will aufsteigen.

VfB Oldenburg vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Nachdem Magenta Sport die Übertragungsrechte an der kompletten 3. Liga besitzt, ist der Anbieter der Telekom auch heute für das Spiel zwischen Oldenburg und dem TSV verantwortlich. Die Vorberichte zur Partie bietet Magenta Sport um 12.45 Uhr, eine Viertelstunde vor Anpfiff, an. Michael Augustin kümmert sich dabei um die Moderation, Mike Münkel um den Kommentar.

Wollt ihr auf Magenta Sport zugreifen, braucht Ihr ein Abonnement, das für die, die Kunden bei der Telekom sind, günstiger ist als für Nicht-Kunden. Telekom-Kunden müssen für das Abonnement entweder 9,95 Euro (Monatsabo) oder 4,95 Euro (Jahresabo) monatlich hinblättern. Die Abo-Preise für Nicht-Kunden sehen folgendermaßen aus: 16,95 Euro pro Monat für das Monatsabo, 9,95 Euro pro Monat für das Jahresabo.

Wer kein Abo will, kann bei OneFootball die Übertragung des Spiels einfach für 2,99 Euro kaufen und genießen. Eine langfristige Bindung wird dafür nicht benötigt.

VfB Oldenburg vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

SPOX bietet eine weitere Möglichkeit, Oldenburg gegen 1860 München heute live zu verfolgen. Das Spiel wird nämlich auf der Website live getickert.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem VfB Oldenburg und dem TSV 1860 München.

VfB Oldenburg vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: VfB Oldenburg vs. TSV 1860 München

VfB Oldenburg vs. TSV 1860 München Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 21

21 Datum: 5. Februar 2023

5. Februar 2023 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Marschweg-Stadion, Oldenburg

Marschweg-Stadion, Oldenburg TV: Magenta Sport

Livestream: Magenta Sport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die Tabelle am 21. Spieltag