SC Verl vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga stehen sich heute der SC Verl und Dynamo Dresden gegenüber. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

In der 3. Liga finden am heutigen Samstag, den 11. Februar, sechs Spiele des 22. Spieltags statt. Eines davon ist das zwischen dem SC Verl und Dynamo Dresden, das um 14 Uhr in der Sportclub-Arena in Verl angepfiffen wird.

Für den SC Verl ist es bereits die zweite Partie in dieser Woche, nachdem am Montag gegen Waldhof Mannheim die Partie der 21. Runde nachgeholt wurde. Verl gegen Dresden ist gleichzeitig das Duell der Mittelfeldklubs, beide Mannschaften sind zudem seit fünf Spielen ungeschlagen. Dynamo gewann drei Spiele in Folge, Verl zwei.

SC Verl vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der dritthöchsten deutschen Spielklasse sind beim Rechteinhaber Magenta Sport zu sehen, so logischerweise auch die Partie zwischen Verl und Dresden. Der Anbieter der Telekom startet um 13.45 Uhr mit der Übertragung des Einzelspiels und setzt dafür Thomas Wagner als Moderator und Michael Augustin als Kommentator ein. Magenta Sport bietet zudem auch für die Konferenz eine Übertragung an.

© getty Dynamo Dresden ist seit fünf Spielen ungeschlagen.

Den Zugang zu Magenta Sport bekommt man über zwei Abo-Wege. Sowohl Telekom-Kunden als auch Nicht-Telekom-Kunden können Magenta Sport nutzen. Vorteile, was das Finanzielle betrifft, genießen jedoch nur die Telekom-Kunden. Während Nicht-Telekom-Kunden für das Monats-Abo 16,95 Euro im Monat und für das Jahresabo 9,95 Euro monatlich zahlen, müssen Telekom-Kunden 9,95 Euro (Monatsbao) oder 4,95 Euro je Monat (Jahresabo) hinblättern.

Verl vs. Dresden wird zudem auch im Free-TV übertragen. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) kümmert sich darum und bietet das Aufeinandertreffen im Rahmen der "Sport im Osten"-Sendung um 14 Uhr an - auch im kostenlosen Livestream.

Ferner lässt sich das Duell auch bei OneFootball für 2,99 Euro kaufen.

SC Verl vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, die Partie zwischen dem SC Verl und Dynamo Dresden live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker auf der Website an.

Hier geht es zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen dem SC Verl und Dynamo Dresden.

Hier geht es zum Konferenz-Liveticker.

SC Verl vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: SC Verl vs. Dynamo Dresden

SC Verl vs. Dynamo Dresden Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 22

22 Datum: 11. Februar 2023

11. Februar 2023 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Sportclub-Arena, Verl

Sportclub-Arena, Verl TV: Magenta Sport, MDR

Livestream: Magenta Sport, MDR, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die Tabelle am 22. Spieltag