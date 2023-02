Dynamo Dresden vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Derbytime in der 3. Liga! Dynamo Dresden empfängt am heutigen 21. Spieltag den Hallescher FC. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

Eine von sechs Partien, die am heutigen Samstag, den 4. Februar, im Rahmen des 21. Spieltags der 3. Liga über die Bühne gehen, ist das Ost-Derby zwischen Dynamo Dresden und dem Halleschen FC. Das Spiel geht um 14 Uhr los, als Spielstätte dient das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Die fünf Parallelspiele werden ebenfalls allesamt um 14 Uhr angepfiffen.

Am 2. Spieltag standen sich die beiden Mannschaften bereits gegenüber, die Dresdner setzten sich mit 2:0 durch. Auch heute sind sie wieder die Favoriten auf die drei Punkte. Das Team von Markus Anfang hat sich endlich wieder gerappelt und ist seit vier Spielen ungeschlagen. Davon ist der Hallesche FC aktuell sehr weit entfernt, dort wartet man seit fünf Spielen bereits auf einen Sieg. In der Tabelle ist man Vorletzter.

Dynamo Dresden vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Dynamo Dresden vs. Hallescher FC ist eines von wenigen Drittligaspielen, die in dieser Saison im Free-TV übertragen werden. Das Ost-Derby wird vom Mitteldeutschen Rundfunk live und in voller Länge gezeigt - und das nicht nur im TV, sondern auch im kostenlosen Livestream. Im Rahmen der Sendung "Sport im Osten" geht es um 14 Uhr los. Durch das Duell begleiten Euch René Kindermann, Stephanie Müller-Spirra und Tom Scheunemann.

© getty Dynamo Dresden ist seit vier Spielen ungeschlagen.

Nachdem Magenta Sport die Übertragungsrechte an allen Drittligaspielen besitzt, bietet auch der Anbieter der Telekom das Derby heute an - sowohl einzeln als auch als Teil der Konferenz. Anett Sattler moderiert, Andreas Mann kommentiert das Einzelspiel.

Gratis ist Magenta Sport jedoch nicht, Ihr braucht ein Abonnement. Dieses kostet Telekom-Kunden 4,95 Euro (Jahresabo) oder 9,95 Euro pro Monat (Monatsabo). Die, die keine Telekom-Kunden sind, müssen dagegen mehr bezahlen: 9,95 Euro (Jahresabo) oder 16,95 Euro je Monat (Monatsabo).

Darüber hinaus lässt sich die Partie bei OneFootball für 2,99 Euro kaufen.

Dynamo Dresden vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

SPOX bietet eine weitere Alternative an, das Spiel heute live zu verfolgen. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Wechsel - Ihr verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen Dynamo Dresden und dem Halleschen FC.

Dynamo Dresden vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Dynamo Dresden vs. Hallescher FC

Dynamo Dresden vs. Hallescher FC Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 21

21 Datum: 4. Februar 2023

4. Februar 2023 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden TV: MDR, Magenta Sport

Livestream: MDR, Magenta Sport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die Tabelle am 21. Spieltag