TSV 1860 München vs. Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss der 15. Spielrunde stehen sich heute in der 3. Liga der TSV 1860 München und der 1. FC Saarbrücken gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der 15. Spieltag der 3. Liga neigt sich langsam dem Ende entgegen, drei von zehn Spielen stehen noch aus. Diese werden am heutigen Sonntag (6. November) ausgetragen, der TSV 1860 München bekommt es dabei um 15 Uhr mit dem 1. FC Saarbrücken zu tun, gespielt wird im Stadion an der Grünwalder Straße (München).

1860 München und Saarbrücken sind zwei Mannschaften, die ganz oben mitspielen. Aus diesem Grund darf ein gutes Spiel erwartet werden, wenn auch der TSV sein vergangenes Ligaspiel gegen die SpVgg Bayreuth verlor (0:1). Die Münchner liegen in der Tabelle trotzdem bei starken 29 Punkten nach 14 Spielen, der Vorsprung auf den heutigen Gegner aus dem Saarland beträgt jedoch nur vier Zähler.

TSV 1860 München vs. Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Um die Übertragung der Partie zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Saarbrücken kümmert sich der Pay-TV-Anbieter Magenta Sport. Ab 14.45 Uhr werdet Ihr beim Sender der Telekom mit Vorberichten auf das Spiel eingestimmt. Dafür wird folgendes Trio eingesetzt:

Kommentar: Christian Straßburger

Christian Straßburger Moderation: Alexander Klich

Alexander Klich Experte: Martin Lanig

© getty Fynn Lakenmacher traf in der Liga bislang sechsmal für die Sechzger.

Wer Magenta Sport nutzen möchte, braucht ein Abonnement. Sowohl Telekom-Kunden als auch Nicht-Telekom-Kunden können sich damit den Zugang zur Plattform verschaffen. Vorteile, was das Finanzielle betrifft, genießen jedoch nur die Telekom-Kunden, denn für sie ist das Abonnement um einiges billiger. Während Nicht-Telekom-Kunden für das Monats-Abo 16,95 Euro im Monat und für das Jahresabo 9,95 Euro monatlich zahlen, müssen Telekom-Kunden nur 9,95 Euro je Monat (Monatsabo) oder 4,95 Euro je Monat (Jahresabo) hinblättern.

Eine weitere Alternative, die Partie live zu verfolgen, bietet OneFootball an. Die Kosten dafür liegen bei 2,99 Euro.

TSV 1860 München vs. Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

SPOX tickert das Duell zudem live und detailliert mit. So wissen auch die, die keinen Zugriff auf Magenta Sport und OneFootball haben, darüber Bescheid, was auf dem Platz in München geschieht.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Saarbrücken.

TSV 1860 München vs. Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: TSV 1860 München vs. 1. FC Saarbrücken

TSV 1860 München vs. 1. FC Saarbrücken Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 15

15 Datum: 6. November 2022

6. November 2022 Anstoß: 15 Uhr

15 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

Stadion an der Grünwalder Straße, München TV: Magenta Sport

Livestream: Magenta Sport , OneFootball

Liveticker: SPOX

TSV 1860 München vs. Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

1860 München: Hiller - Lannert, Morgalla, Verlaat, Steinhart - Rieder - Vrenezi, Y. Deichmann, Tallig, Boyamba - Skenderovic

Hiller - Lannert, Morgalla, Verlaat, Steinhart - Rieder - Vrenezi, Y. Deichmann, Tallig, Boyamba - Skenderovic Saarbrücken: Batz - Thoelke, Boeder, Uaferro - Zeitz - Jänicke, Kerber, Neudecker, Rizzuto - Cuni, Günther-Schmidt

