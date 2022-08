Am 3. Spieltag der 3. Liga gastiert heute der MSV Duisburg beim FSV Zwickau. Das gesamte Spiel verfolgen wir hier für Euch im Liveticker.

Der MSV Duisburg versucht heute gegen den FSV Zwickau den ersten Sieg der noch jungen Saison einzufahren. Ob das dem MSV Duisburg heute gelingt oder der FSV Zwickau die Punkte zu Hause behält, erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

FSV Zwickau vs. MSV Duisburg: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für die heutigen Gäste aus Duisburg verlief der Saisonstart schlecht: Nach einem 0:1 gegen den VfL Osnabrück, spielte der MSV am vergangenen Wochenende in einem wilden Spiel gegen RW Essen 2:2. Einen Punkt und Tabellenplatz 13. bedeutet das aktuell. Der FSV Zwickau hingegen holte schon einen Sieg, am 1. Spieltag gegen den Halleschen FC. Gegen den SV Meppen folgte jedoch eine deutlich 0:3-Niederlage. Schlägt das Team von Joseph Enochs heute zurück?

Vor Beginn: Die Begegnung startet heute um 19.00 Uhr in der GGZ Arena in Zwickau.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem FSV Zwickau und dem MSV Duisburg.

FSV Zwickau vs. MSV Duisburg: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FSV Zwickau: Brinkies - Butzen, Ziegele, Frick, Coskun - P. Göbel, M. Jansen, Könnecke, Herrmann - König, Baumann

Brinkies - Butzen, Ziegele, Frick, Coskun - P. Göbel, M. Jansen, Könnecke, Herrmann - König, Baumann MSV Duisburg: V. Müller - Bitter, S. Mai, Senger, Kölle - Bakalorz, Ma. Frey - Ajani, Bakir, Stoppelkamp - Bouhaddouz

FSV Zwickau vs. MSV Duisburg: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Live und in voller Länge zeigt Magenta Sport heute das Duell zwischen dem FSV Zwickau und dem MSV Duisburg im TV. Der Pay-TV-Sender beginnt seine Übertragung um 18.45 Uhr. Um 19.00 Uhr beginnt die Partie.

Als Magenta-Sport-Kunden könnt Ihr die Begegnung heute zudem im Livestream sehen. Das geht auch auf OneFootball. Dort könnt Ihr das Spiel als Einzelstream verfolgen, ohne Abonnement.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle