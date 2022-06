3. Liga: Markus Anfang offenbar bei Absteiger Dynamo Dresden im Gespräch

Nach seinem Impfpass-Skandal könnte Markus Anfang ein Comeback im Profifußball feiern. Laut der Bild-Zeitung ist der 47-Jährige als Trainer bei Dynamo Dresden im Gespräch.

Demnach gehört der ehemalige Bremen-Coach gemeinsam mit Patrick Glöckner (zuletzt Waldhof Mannheim) zu den zwei verbliebenen Kandidaten auf den vakanten Posten beim Zweitliga-Absteiger. Am Wochenende soll es die entscheidenden, letzten Gespräch geben, kommende Woche die Entscheidung offiziell bekannt gegeben werden.

Anfang war Ende des vergangenen Jahres mit einem gefälschten Corona-Impfpass erwischt worden und hatte letztlich sein Amt in Bremen niedergelegt. Anschließend wurde er vom DFB zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro und einer Sperre bis zum 20. November 2022 verurteilt. Diese wurde vom Verband aber inzwischen auf den 10. Juni verkürzt, inklusive Bewährung für ein Jahr.

Dynamo-Sportdirektor Ralf Becker kennt Anfang noch aus erfolgreichen Zeiten bei Holstein Kiel. Unter der Regie des Duos hatten die Störche 2017 den Aufstieg in die 2. Liga gefeiert, ein Jahr später scheiterte das Team in der Relegation nur knapp am Bundesliga-Aufstieg.

Dynamo Dresden steht in der dritten Liga vor einem Neuanfang. Die Sachsen waren nach einem 0:0-Unentschieden (Hinspiel) und einer 0:2-Niederlage (Rückspiel) gegen den 1. FC Kaiserslautern in der Relegation als 16. der 2. Bundesliga abgestiegen.