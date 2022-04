3. Liga: Magdeburg vor Zweitliga-Aufstieg, Schnee-Chaos in Saarbrücken

Tabellenführer 1. FC Magdeburg hat seine kleine Durststrecke in der 3. Liga beendet und steuert unvermindert in Richtung Zweitliga-Aufstieg. Am 33. Spieltag gewannen die Sachsen-Anhaltiner mit 4:2 (3:1) gegen Viktoria Köln und führen das Klassement mit 66 Punkten weiterhin souverän an.

Verfolger 1. FC Kaiserslautern folgt schon sechs Punkte dahinter und hat ein Spiel mehr als der FCM ausgetragen. Am Freitagabend hatten die Pfälzer bei den stark abstiegsbedrohten Würzburger Kickers mit 2:1 (1:0) gewonnen. Magdeburg war zuletzt dreimal in Folge sieglos geblieben.

Jan-Luca Schuler (5.) und Jason Ceka (13.) schossen schon nach nicht einmal einer Viertelstunde einen 2:0-Vorsprung gegen die Kölner heraus. Connor Krempicki (35.) erhöhte noch vor der Pause, Patrick Sontheimer (41.) gelang das 1:3. Für das 4:1 sorgte Torjäger Baris Atik (71.), der zum 18. Mal in dieser Saison traf. Jeremias Lorch (90.) markierte den Treffer zum Endstand.

Dritter ist Eintracht Braunschweig (58), der beim SV Wehen Wiesbaden mit 1:0 (1:0) gewann. Jannis Nikolaou (18.) traf für die Niedersachsen. Das Verfolgerduell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Waldhof Mannheim begann wegen starken Schneefalls mit deutlicher Verspätung. Die Teams trennten sich torlos.

Borussia Dortmund II unterlag 0:1 (0:0) gegen Aufsteiger FC Viktoria 1889 Berlin. Der MSV Duisburg bezwang den Halleschen FC 2:1 (1:1).