Zum Auftakt des 33. Spieltags in der 3. Liga empfangen die Würzburger Kickers am heutigen Abend Kaiserslautern. Hier verfolgen wir für Euch die komplette Begegnung im Liveticker.

Würzburger Kickers vs. Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit einem Sieg heute, könnte Kaiserslautern bis auf drei Punkte in der Tabelle an den Spitzenreiter 1. FC Magdeburg heranrücken. In der letzten Woche zeigten die heutigen Gäste bei dem furiosen 5:1-Erfolg gegen den MSV Duisburg, dass die Form stimmt. Der Absteiger aus Würzburg hingegen kämpft aktuell um den Klassenerhalt. Das rettende Ufer ist jedoch schon sieben Zähler entfernt. Punkte müssen aus Sicht der Würzburger Kickers heute also dringend her.

Vor Beginn: Das Auftaktspiel des 33. Spieltags in der 3. Liga beginnt heute um 19.00 Uhr in der Flyeralarm-Arena in Würzburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen den Würzburger Kickers und Kaiserslautern.

Würzburger Kickers vs. Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Würzburger Kickers: Bonmann - Waidner, L. Dietz, Strohdiek, L. Breunig - Hägele, Perdedaj - Kopacz, Stefaniak, Herrmann - Pourié

Bonmann - Waidner, L. Dietz, Strohdiek, L. Breunig - Hägele, Perdedaj - Kopacz, Stefaniak, Herrmann - Pourié Kaiserslautern: Raab - Tomiak, K. Kraus, Winkler - Hercher, Ciftci, Ritter, Zuck - Wunderlich - Hanslik, Boyd

Würzburger Kickers vs. Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Magenta Sport zeigt am heutigen Abend das Spiel zwischen den Würzburger Kickers und Kaiserslautern live im TV. Ab 18.30 Uhr seht Ihr die Übertragung des Pay-TV Senders live und in voller Länge.

Einen Livestream der Partie bietet Magenta Sport ebenfalls an. OneFootball ist für Euch die letzte Option die Begegnung zwischen den Würzburger Kickers und Kaiserslautern heute im Livestream zu sehen. Diesen könnt Ihr bei OneFootball als Einzelstream, ganz ohne Abo, erwerben. Der Anpfiff der Partie erfolgt um 19.00 Uhr.

3. Liga, 33. Spieltag: Die Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 1. FC Magdeburg 30 61:30 31 63 2 1. FC Kaiserslautern 31 49:18 31 57 3 Eintracht Braunschweig 31 55:31 24 55 4 1. FC Saarbrücken 30 45:35 10 50 5 TSV 1860 München 30 48:39 9 49 6 Waldhof Mannheim 30 45:36 9 49 7 VfL Osnabrück 29 43:30 13 48 8 SV Wehen Wiesbaden 30 44:35 9 46 9 Borussia Dortmund II 30 43:37 6 44 10 SC Freiburg II 30 27:36 -9 40 11 SV Meppen 31 36:49 -13 39 12 FSV Zwickau 31 33:39 -6 37 13 Viktoria Köln 31 32:46 -14 37 14 Hallescher FC 29 37:39 -2 35 15 MSV Duisburg 30 40:60 -20 32 16 FC Viktoria 1889 Berlin 31 38:53 -15 31 17 SC Verl 30 42:55 -13 30 18 Würzburger Kickers 30 25:45 -20 24 19 TSV Havelse 30 26:56 -30 19 20 Türkgücü München 0 0:0 0 0