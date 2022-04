Viktoria Berlin vs. 1. FC Magdeburg, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Viktoria Köln und der 1. FC Magdeburg schließen heute den 32. Spieltag der 3. Liga ab. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Der 1. FC Magdeburg nähert sich seinem Ziel "Aufstieg in die 2. Bundesliga" von Woche zu Woche. Obwohl die Magdeburger zwei Spiele weniger auf dem Konto haben als der Hauptverfolger 1. FC Kaiserslautern, trennen den Tabellenersten und -zweiten immer noch sechs Punkte.

Magdeburg kann seinen Vorsprung am heutigen Montag, den 4. April, also sogar noch vergrößern. Die Weiß-Blauen treffen zum Abschluss des 32. Spieltags auf Viktoria Berlin, das gegen den Abstieg kämpft. Die beiden Mannschaften bestreiten ihr Spiel um 19 Uhr im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin.

Am 13. Spieltag trafen Magdeburg und Viktoria Berlin schon einmal aufeinander. Dieses Duell entschieden die Magdeburger mit 1:0 für sich.

Viktoria Berlin vs. 1. FC Magdeburg, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

MagentaSport, von Anbieter Telekom, überträgt als Rechteinhaber der 3. Liga die Partie zwischen Viktoria Berlin und dem 1. FC Magdeburg heute live und in voller Länge. Die Vorberichte gibt es ab 18.45 Uhr zu sehen. Dann meldet sich folgendes Trio:

Kommentar: Andreas Mann

Andreas Mann Moderation: Anett Sattler

Anett Sattler Experte: Christian Beck

© getty Der 1. FC Magdeburg marschiert dem Meistertitel in der 3. Liga entgegen.

Sowohl Telekom-Kunden als auch Nicht-Telekom-Kunden können MagentaSport nutzen. Vorteile in Bezug auf das Finanzielle genießen jedoch nur die Telekom-Kunden. Für sie ist das Abonnement nämlich um einiges billiger. Während Nicht-Telekom-Kunden für das Monats-Abo 16,95 Euro im Monat und für das Jahresabo 9,95 Euro monatlich zahlen, blättern Telekom-Kunden 4,95 Euro je Monat hin.

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel heute live zu verfolgen, bietet OneFootball an. Für die Übertragung des Spiels müsst Ihr lediglich 2,99 Euro bezahlen.

Als Alternative zu den Übertragungen bei MagentaSport und OneFootball stellt SPOX einen detaillierten Liveticker für Euch bereit.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Viktoria Köln und dem 1. FC Magdeburg.

Viktoria Berlin vs. 1. FC Magdeburg, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Viktoria Berlin - 1. FC Magdeburg

Viktoria Berlin - 1. FC Magdeburg Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 32

32 Datum: 04. April 2022

04. April 2022 Anstoß: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Berlin

Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Berlin Übertragung: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

