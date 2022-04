Der TSV 1860 München empfängt in der 3. Liga heute den VfL Osnabrück. Alle Informationen zu der Übertragung des Spiels und wo Ihr die Begegnung des 34. Spieltags heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erläutern wir Euch hier.

Mit dem TSV 1860 München trifft heute der Tabellenvierte der 3. Liga auf den Tabellenfünften VfL Osnabrück. Beide Teams befinden sich aktuell noch im Kampf um den Aufstieg. Wer kann heute drei wichtige Punkte holen den Abstand auf die Aufstiegsplätze verringern?

TSV 1860 München vs. VfL Osnabrück, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die 3. Liga-Partie zwischen dem TSV 1860 München und dem VfL Osnabrück wird am heutigen Samstag, den 16. April, stattfinden. Um 14.00 Uhr wird die Partie des 34. Spieltags heute im Stadion an der Grünwalder Straße in München angepfiffen.

Bei einem Spiel weniger als Eintracht Braunschweig, hat der TSV 1860 München aktuell sechs Punkte Abstand auf den Konkurrenten auf Platz drei. Am vergangen Spieltag gegen den SC Freiburg II holte das Team von Michael Köllner in einer intensiven Partie ein knappes 2:1 und damit wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Dieser Sieg war enorm wichtig, denn in den Spielen davor gegen Waldhof Mannheim und den 1. FC Saarbrücken musste der TSV 1860 München nämlich Federn lassen.

Der VfL Osnabrück hingegen holte drei Zähler mehr in den vergangen drei Ligapartien. Zudem hat der VfL Osnabrück noch ganze zwei Spiele weniger bestritten als zum Beispiel der Dritte aus Braunschweig. Mit einem Sieg heute, könnte die Elf von Daniel Scherning den TSV 1860 München in der Tabelle überholen und hat dann immer noch ein Spiel weniger als der direkte Konkurrent auf dem Konto. Im Aufstiegsrennen in der 3. Liga zwischen dem TSV 1860 München und dem VfL Osnabrück ist heute in jedem Fall ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten.

TSV 1860 München vs. VfL Osnabrück, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

TSV 1860 München: Hiller - Y. Deichmann, Belkahia, Salger, Greilinger - Moll - Tallig, Biankadi, Neudecker, Lex - Bär

VfL Osnabrück: Kühn - O. Traoré, Gugganig, Trapp, Kleinhansl - L. Kunze, S. Köhler, Bapoh - Klaas, Heider, Opoku

TSV 1860 München vs. VfL Osnabrück, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Ihr habt am heutigen Tag gleich drei Optionen, das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem VfL Osnabrück live im TV und sogar vier Möglichkeiten, die Partie im Livestream zu sehen. Es bieten sich gleich zwei Optionen, das Duell im Free-TV zu erleben. Magenta Sport zeigt die Partie zudem im Pay-TV. Der Dienst der Telekom besitzt die Übertragungsrechte für alle Spiele in der 3. Liga.

TSV 1860 München vs. VfL Osnabrück, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Der NDR und der BR zeigen am heutigen Tag das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem VfL Osnabrück live und in voller Länge im Free-TV. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender beginnen ihrer Übertragungen der Partie pünktlich zum Anpfiff um 14.00 Uhr.

Auf Magenta Sport könnt Ihr die Begegnung ebenfalls heute live und vollumfänglich verfolgen. Ab 13.45 Uhr seht Ihr das Spiel dort live im Pay-TV. Das Angebot von Magenta Sport kostet für Telekom-Kunden 9,95 Euro im Monat und für Nicht-Kunden 16,95 Euro im Monat.

TSV 1860 München vs. VfL Osnabrück, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender NDR und BR bieten einen kostenlosen Livestream ihres gesamten Programms an. Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem VfL Osnabrück könnt Ihr also live und vollumfänglich im kostenlosen Livestream erleben. Ihr findet diese in der ARD-Mediathek oder in den Mediatheken des NDR und BR.

Als Kunden von Magenta Sport könnt Ihr die heutige Partie in der 3. Liga auch live und in voller Länge im Livestream verfolgen.

Die letzte Option, die Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und dem VfL Osnabrück im Livestream zu sehen, bietet Euch OneFootball. Dort könnt Ihr die Partie als Einzelstream, ganz ohne Abo, erwerben.

TSV 1860 München vs. VfL Osnabrück, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Ihr könnt das Duell zwischen dem TSV 1860 München und dem VfL Osnabrück heute auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Mit unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene des Spiels. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

3. Liga, 34. Spieltag: Die Tabelle