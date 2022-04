MSV Duisburg vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der MSV Duisburg kriegt es am heutigen 35. Spieltag mit dem TSV 1860 München zu tun. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der TSV 1860 München musste zuletzt mit der 2:3-Niederlage gegen den VfL Osnabrück einen Dämpfer im Kampf um den Aufstieg hinnehmen. Die Chancen, einen der Aufstiegsplätze zu erreichen, sind dadurch dramatisch gesunken.

Noch lebt jedoch die Hoffnung, wieder in die 2. Bundesliga zurückzukehren. Fehler sind jedoch nicht mehr erlaubt. Auch am heutigen Sonntag (24. April) nicht, wenn die Münchner gegen den MSV Duisburg die Partie am 35. Spieltag bestreiten. Der Ball in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena rollt ab 13 Uhr.

MSV Duisburg vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

MSV Duisburg gegen den TSV 1860 München überträgt heute Magenta Sport. Der Anbieter der Telekom besitzt die Übertragungsrechte für die 3. Liga, so auch für das heutige Spiel. Die Vorberichte gehen um 12.45 Uhr los. Folgendes Trio wird dafür eingesetzt:

Kommentar: Christian Straßburger

Moderation: Stefan Fuckert

Experte: Daniel Flottmann

© getty Wegen der 2:3-Niederlage gegen den VfL Osnabrück sind 1860 Münchens Aufstiegschancen stark gesunken.

Gratis ist der Zugang zu Magenta Sport jedoch nicht, ein Abonnement ist notwendig, um das Spiel heute zu sehen. Wie hoch die Kosten für dieses ausfallen, hängt davon ab, ob Ihr Kunden bei der Telekom seid oder nicht. Telekom-Kunden müssen nämlich lediglich 4,95 Euro monatlich (nach Ablauf des Gratisjahres) bezahlen. Nicht-Telekom-Kunden hingegen 9,95 Euro monatlich für das Jahresabo oder 16,95 Euro pro Monat für das Monatsabo.

Außerdem wird das Spiel auch bei OneFootball angeboten. Dort benötigt Ihr kein Abo, eine einmalige Zahlung in Höhe von 2,99 Euro reicht.

MSV Duisburg vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Wer kein Magenta-Sport-Abo hat und OneFootball nicht nutzt, kann das Duell auch im Liveticker von SPOX mitverfolgen. Tore, Elfmeter, Platzverweise - SPOX tickert das Wichtigste für Euch mit.

Hier geht es zum Spiel der Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem TSV 1860 München.

MSV Duisburg vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga - Voraussichtliche Aufstellungen

MSV Duisburg: Weinkauf - Bakalorz, Ma. Frey, Fleckstein - Ajani, Stierlin, Knoll, Kwadwo - Pusch, Bouhaddouz, Yeboah

Weinkauf - Bakalorz, Ma. Frey, Fleckstein - Ajani, Stierlin, Knoll, Kwadwo - Pusch, Bouhaddouz, Yeboah TSV 1860 München: Hiller - Y. Deichmann, Belkahia, Morgalla, Steinhart - Moll - Tallig, Biankadi, Neudecker, Lex - Bär

MSV Duisburg vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga - Wichtigste Infos

Begegnung: MSV Duisburg vs. TSV 1860 München

MSV Duisburg vs. TSV 1860 München Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 35

35 Datum: 24. April 2022

24. April 2022 Anstoß: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Ort: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg Übertragung: Magenta Sport, OneFootball

Liveticker: SPOX

