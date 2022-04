1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Tabellenführer 1. FC Magdeburg tritt in der 3. Liga zuhause gegen den FSV Zwickau an. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr das Aufeinandertreffen am 35. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der 3. Liga geht es am heutigen Sonntag, den 24. April mit den nächsten Begegnungen am 35. Spieltag weiter. Eine Stunde nach dem Anstoß bei MSV Duisburg gegen 1860 München geht es auch bei 1. FC Magdeburg gegen FSV Zwickau los.

Anstoß der Partie ist um 14 Uhr, Schauplatz die MDCC-Arena in Magdeburg. Die Hausherren befinden sich dabei sicherlich in der Favoritenrolle, schließlich führen sie die Tabelle an. Zwickau kommt als Zehnter.

1. FC Magdeburg gegen FSV Zwickau lässt sich heute live verfolgen - und zwar per Übertragung im TV und Livestream sowie auch im Liveticker. SPOX klärt hier auf, wie Ihr nichts verpasst.

© getty Magdeburg steuert auf die 2. Bundesliga zu.

1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau, Übertragung: 3. Liga live im TV und Livestream

Die Rechte an der Ausstrahlung der gesamten 3. Liga liegen auch diese Saison bei MagentaSport, dem Pay-TV-Angebot der Telekom. Dort könnt Ihr die Begegnung zwischen den Magdeburgern und den Zwickauern heute dementsprechend miterleben.

Bei MagentaSport handelt es sich um einen kostenpflichtigen Dienst. Sofern Ihr Kunden bei der Telekom seid, zahlt Ihr im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat und im Monatsabo 9,95 Euro pro Monat.

Als bisherige Nicht-Kunden bei der Telekom kostet Euch ein Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und ein Monatsabo 16,95 Euro pro Monat. Alle weiteren Informationen dazu erhaltet Ihr hier.

Nutzen lässt sich MagentaSport dann sowohl im TV als auch im Livestream: zuhause auf dem Fernseher, online bei magentasport.de und von unterwegs mit der MagentaSport App auf dem Smartphone oder Tablet.

1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

Falls Ihr keine Mitgliedschaft bei MagentaSport und daran auch kein Interesse habt, dann seid Ihr hier bei SPOX richtig, falls Ihr trotzdem nichts von Magdeburg gegen Zwickau verpassen wollt. Wir haben nämlich einen Liveticker für Euch parat, mit dem Euch nichts entgeht.

1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau, Übertragung: 3. Liga live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos in der Übersicht

Begegnung: 1. FC Magdeburg - FSV Zwickau

1. FC Magdeburg - FSV Zwickau Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 35

35 Datum: 24. April 2022

24. April 2022 Anstoß: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: MDCC-Arena, Magdeburg

MDCC-Arena, Magdeburg TV, Livestream: MagentaSport

Liveticker: SPOX

