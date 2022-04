1. FC Kaiserslautern vs. BVB II, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Magdeburg steht als erster Zweitligaaufsteiger fest. Der 1. FC Kaiserslautern möchte nachziehen, doch muss im Spiel gegen den BVB II gewinnen. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Informationen wo, wann und wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am 36. Spieltag der 3. Liga den BVB II. Das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern ist bereits als ausverkauft gemeldet worden, also kann man sich auf eine tolle Stimmung freuen. Für die "roten Teufel" geht es um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Größter Konkurrent um den zweiten Platz ist Eintracht Braunschweig. Zwar führt man aktuell mit zwei Punkten, doch Braunschweig hat noch ein Spiel weniger bestritten. Ein Sieg gegen die zweite Mannschaft des BVB ist also Pflicht.

Die Amateure von Borussia Dortmund spielen als Aufsteiger eine gute Saison. Aktuell steht man auf dem neunten Platz der 3. Liga und hat nichts mit dem Abstieg zu tun. In Kaiserslautern geht man an als Underdog in die Partie.

1. FC Kaiserslautern vs. BVB II, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wer dieses Spiel sehen möchte hat dieses Mal mehreren Optionen zu Verfügung. Das Spiel wird jeweils im Pay-TV sowie im Free-TV ausgestrahlt.

1. FC Kaiserslautern vs. BVB II, Übertragung: 3. Liga heute live im Pay-TV

Der Pay-TV Sender Magenta Sport hat die Rechte an der kompletten Saison der 3. Liga. Wer also weiterhin Spiele von Kaiserslautern oder der zweiten Mannschaft des BVB sehen möchte, wird nicht am Pay-TV Sender vorbeikommen. Für alle Telekom-Kunden kostet der Dienst 4,95 Euro monatlich im Jahresabo und in der monatlichen Option 9,95 Euro monatlich. Die Preise steigen an, wenn Ihr kein Kunde der Telekom seid. 9,95 Euro im Monat kostet dann die Jahresabo-Variante und 16,95 Euro für das Monatsabo. Dann könnt Ihr den Service im TV oder als Livestream nutzen.

1. FC Kaiserslautern vs. BVB II, Übertragung: 3. Liga heute live im Free-TV

Das Spiel könnt Ihr aber auch im Free-TV verfolgen. Die öffentlich-rechtlichen Sender SWR, WDR und SR bieten das Spiel im TV und im Livestream an.

1. FC Kaiserslautern vs. BVB II, Übertragung: 3. Liga heute live im Liveticker

Ihr wollt die Partie zwischen Kaiserslautern und dem BVB II verfolgen, habt aber keine Möglichkeit die Partie anzuschauen? SPOX bietet parallel den Liveticker zum Einzelspiel sowie zur Konferenz der 3. Liga an.

1. FC Kaiserslautern vs. BVB II, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Kaiserslautern - BVB II

1. FC Kaiserslautern - BVB II Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 36

36 Datum: 30. April 2022

30. April 2022 Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern TV: Magenta Sport, SWR, WDR, SR

Livestream: Magenta Sport, SWR, SWR Sport, WDR, SR

Liveticker: SPOX

1. FC Kaiserslautern vs. BVB II, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Kaiserslautern: Raab - Tomiak, Klingenburg, Winkler - Hercher, Ciftci, Ritter, Zuck - Wunderlich - Hanslik, Boyd

Raab - Tomiak, Klingenburg, Winkler - Hercher, Ciftci, Ritter, Zuck - Wunderlich - Hanslik, Boyd BVB II: Unbehaun - Maloney, Dams, Finnsson - Viet, Pfanne, Kamara, Guille Bueno - Pherai - Tachie, Fink

