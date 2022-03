Türkgücü München: So sieht die Drittliga-Tabelle ohne den Pleite-Klub aus

Beim Drittligisten Türkgücu München geht es gerade drunter und drüber! Aufgrund des eingeleiteten Insolvenzverfahrens droht dem Klub ein Abzug von elf Punkten. Aufgrund der anhaltenden Zahlungsunfähigkeit steht sogar der vorzeitige Saisonabbruch im Raum, was massive Auswirkungen auf den Tabellenstand hätte. SPOX klärt auf.

Seit Ende Januar ist klar: Der Münchner Klub Türkgücü steht am Abgrund. So sah man sich gezwungen, ein Insolvenzverfahren einzuleiten - es ist nach 2001 bereits das zweite in der Geschichte des Vereins. Die Konsequenzen seitens der Liga ließen nicht lange auf sich warten. Insgesamt elf Punkte Abzug haben die ohnehin schon abstiegsgefährdeten Münchner zu erwarten. Zwar legten die Verantwortlichen Einspruch gegen die Entscheidung des DFB ein, ob dieser jedoch Erfolg haben wird, ist stark zu bezweifeln.

An dieser Stelle enden die schlechten Nachrichten für den Verein allerdings noch nicht. Laut übereinstimmenden Medienberichten leidet Türkgücü München nach wie vor unter Zahlungsunfähigkeit. Insofern man in den kommenden Wochen keinen neuen Geldgeber findet, wird das Team aus dem aktiven Spielbetrieb ausscheiden. Das hätte enorme Konsequenzen; nicht nur für die Münchner selbst, sondern auch für eine Vielzahl weiterer Mannschaften der 3. Liga.

Türkgücü-Insolvenz: Diese Mannschaften sind indirekt betroffen

Türkgücü München wird die laufende Drittliga-Saison nicht bis zum Ende spielen, das ist mittlerweile allen klar. Selbst Trainer Andreas Heraf ließ nach dem 1:0-Sieg (vs. BVB II) am vergangenen Wochenende keinen Raum für Optimismus offen: "[Der Sieg] zeigt, dass die Jungs Moral haben und weiter daran glauben, dass sie im Sommer einen guten Verein finden". Das Kapitel Türkgücü scheint für die über 40 Vereinsmitarbeitenden und Spieler nun bereits ein festes Enddatum zu haben.

© imago images Selbst er sieht keinen Ausweg mehr aus der Misere: Türkgücü-Trainer Andreas Heraf.

Gespannte Blicke erhält der Verein dieser Tage höchstens noch von der Ligakonkurrenz. Das weitere Vorgehen des Vereins wirkt sich schließlich stark auf den weiteren Verlauf der Drittliga-Saison aus. Grund dafür ist der Paragraph 55a im DFB-Regelwerk, welcher besagt: "Scheidet ein Verein während des laufenden Spieljahres aus der Meisterschaftsrunde aus, so sind seine bisher ausgetragenen Spiele (...) nicht zu werten, wenn das Ausscheiden vor den letzten fünf Meisterschaftsspielen dieser Mannschaft im Spieljahr erfolgt".

Einfach ausgedrückt bedeutet das: Wenn das Insolvenzverfahren vor dem 16. April, dem Tag des fünftletzten Spiels in dieser Saison aufgenommen wurde und Türkgücü München damit den Spielbetrieb einstellen muss, wird keines der bisherigen Spiele gewertet. Die Auswirkungen auf den laufenden Auf- und Abstiegskampf wären enorm. Denn: Mannschaften mit einer schlechten Bilanz gegen das Team würden von der Nichtwertung natürlich profitieren. So zum Beispiel 1860 München: Die Löwen haben in den zwei Aufeinandertreffen mit Türkgücü in dieser Saison gerade einmal einen Punkt geholt. Nimmt man diese Spiele nun aber aus Wertung heraus, so sind die Hellblauen plötzlich wieder vollwertiger Teilnehmer des Aufstiegskampfes.

Natürlich bestünde jetzt auch noch die Möglichkeit, dass der Verein erst nach dem 16. April seinen Spielbetrieb einstellen muss. Die Folge in diesem Fall wäre, dass alle bisherigen Spiele normal gewertet würden und alle noch kommenden als 2:0-Sieg an den jeweiligen Gegner gehen. Angesichts der Liquiditätsprobleme des Vereins ist diese Option jedoch eher unwahrscheinlich.

Türkgücü München: So sähe die Drittliga-Tabelle bei einem vorzeitigen Saisonabbruch aus

Großer Profiteur der Regelung wäre das Team von 1860 München. Während alle anderen Mannschaften mit Aufstiegsambitionen ihre pflichtgerechten Siege gegen Türkgücü einfahren konnten, ließen den Löwen gleich zweimal Punkte liegen. Aus dem fünften Platz und fünf Punkten Rückstand zum Relegationsplatz könnte also der vierte Rang und ein verminderter Rückstand von drei Punkten werden.

Im Abstiegskampf könnte das Türkgücü-Chaos dem Team von Viktoria Berlin zugute kommen. Da nach dem Ausscheiden der Münchner nur noch drei Abstiegsplätze zu vergeben wären, befänden sich die Hauptstädter nach aktuellem Stand auf dem rettenden 16. Platz. Aus dem Vierpunkte-Rückstand gegenüber Duisburg sind darüber hinaus nur noch zwei geworden.