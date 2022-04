TSV 1860 München vs. 1 FC Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der 3. Liga! Der TSV 1860 München empfängt heute den 1. FC Saarbrücken. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

3. Liga, TSV 1860 München vs. 1. FC Saarbrücken: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Der 32. Spieltag der 3. Liga beinhaltet am heutigen Samstag, 2. April, auch das Verfolgerduell zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Saarbrücken. Dieses beginnt im Stadion an der Grünwalder Straße um 14 Uhr.

Wenn der Tabellensechste den Vierten empfängt, kann man ohne Übertreibung von einem Spitzenspiel sprechen. Die Löwen und die Gäste aus dem Saarland machen sich beide noch Hoffnungen auf den Aufstieg - und diese sind berechtigt. Tabellenführer 1. FC Magdeburg ist zwar schon enteilt, der 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig auf Relegationsplatz drei liegen aber noch in Reichweite der beiden heutigen Kontrahenten. Nach der Bereinigung der Tabelle nach dem Rückzug von Türkgücu München liegt Saarbrücken nur drei Punkte hinter Braunschweig, 1860 München deren vier.

Gegen die Streichung der Ergebnisse von Türkgücü München aus der Tabelle kündigte der 1. FC Saarbrücken rechtliche Schritte an. Saarbrücken verlor nach Annullierung der Türkgücü-Partien sechs Punkte und damit mehr als jeder andere Aufstiegskandidat. Dadurch rutschte der FCS von Relegationsplatz drei auf vier ab, auch die Kontrahenten dahinter wie 1860 München, Waldhof Mannheim oder der VfL Osnabrück rückten näher heran.

Für den TSV 1860 München verlief die Generalprobe für das heute Drittligaspiel enttäuschend. Im Halbfinale des bayerischen Toto-Pokals setzte es eine Halbfinal-Niederlage gegen Regionalligist TSV Aubstadt.

3 Liga: Der 32. Spieltag im Überblick

Datum Anstoss Heim Auswärts Ergebnis Freitag, 1. April 19 Uhr SV Meppen SV Wehen Wiesbaden 0:4 Samstag, 2. April 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern MSV Duisburg Samstag, 2. April 14 Uhr TSV 1860 München 1. FC Saarbrücken Samstag, 2. April 14 Uhr Hallescher FC VfL Osnabrück Samstag, 2. April 14 Uhr SC Verl SC Freiburg II Samstag, 2. April 14 Uhr Eintracht Braunschweig TSV Havelse Samstag, 2. April 14 Uhr Viktoria Köln Borussia Dortmund II Sonntag, 3. April 13 Uhr FSV Zwickau Waldhof Mannheim Montag, 4. April 19 Uhr Viktoria Berlin 1. FC Magdeburg

TSV 1860 München vs. 1 FC Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Liveübertragungen im TV und im Livestream von den Spielen der 3. Liga gibt es in dieser Saison in Hülle und Fülle. Alle Spiele werden live übertragen - an jedem Drittligasamstag auch einige im Free-TV. Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr heute auch TSV 1860 München vs. 1. FC Saarbrücken live verfolgen.

TSV 1860 München vs. 1 FC Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute live im Free-TV

Auf Das Erste und vor allem den 3. Programmen gibt es jeden Samstag die 3. Liga live im Free-TV zu sehen. Heute unter anderem TSV 1860 München vs. 1. FC Saarbrücken live beim BR und beim SR. Die Übertragungen des Bayerischen Rundfunks im Rahmen der Sendung "Blickpunkt Sport live" und des Saarländischen Rundfunks beginnen jeweils um 14 Uhr.

TSV 1860 München vs. 1 FC Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute live im Pay-TV

Magenta Sport zeigt alle Spiele der Drittliga-Saison 2021/22 live - und damit natürlich auch heute TSV 1860 München vs. 1. FC Saarbrücken. Der Bezahlsender der Telekom ist allerdings kostenpflichtig. Telekom-Kunden müssen 4,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder 9,95 Euro im Monatsabo bezahlen. Auch Nicht-Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Monatsabo (16,95 Euro pro Monat) und einem Jahresabo (9,95 Euro pro Monat).

Übertragungsbeginn von TSV 1860 München vs. 1. FC Saarbrücken (Moderator Simon Köpfer; Kommentator: Marton Priller) und der Drittliga-Konferenz ist jeweils um 13.45 Uhr.

TSV 1860 München vs. 1 FC Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute im Livestream

Der BR und der SR zeigen das Spiel heute auch in einem kostenlosen Livestream. Zu diesen gelangt Ihr über folgende Links:

Auch Magenta Sport bietet einen Livestream seiner Übertragungen an. Über die kostenlose App könnt Ihr den Livestream auf Eurem Smartphone, Tablet oder Smart-TV abrufen. Am heimischen PC ist der Livestream mit allen gängigen Browsern zu öffnen.

Per Pay-per-View zeigt bietet zudem auch die Fußballplattform OneFootball einen kostenpflichtigen Livestream (2,99 Euro) an.

TSV 1860 München vs. 1 FC Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Die Aufstellungen, Chancen, Tore - einfach alles zum Spiel bekommt Ihr auch im Liveticker von SPOX mit. Wir fassen übrigens alle sechs heutigen Drittligaspiele auch in einem Konferenz-Liveticker zusammen.

3. Liga, TSV 1860 München vs. 1. FC Saarbrücken: Voraussichtliche Aufstellungen

1860 München : Kretzschmar - Y. Deichmann, Belkahia, Moll, Steinhart - Dressel - Tallig, Biankadi, Neudecker, Lex - Bär

: Kretzschmar - Y. Deichmann, Belkahia, Moll, Steinhart - Dressel - Tallig, Biankadi, Neudecker, Lex - Bär 1. FC Saarbrücken: Batz - Becker, Boeder, Zellner - Ernst, Zeitz, Gnaase, Krätschmer - Günther-Schmidt - Scheu, Jacob

