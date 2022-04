Kaiserslautern vs. MSV Duisburg, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga empfängt der 1. FC Kaiserslautern heute den MSV Duisburg. Wir haben alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und im Livestream und empfehlen Euch einen Liveticker.

3. Liga, Kaiserslautern vs. MSV Duisburg: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

In der 3. Liga treffen am heutigen Samstag, 2. April, mit dem 1. FC Kaiserslautern und dem MSV Duisburg zwei ehemalige Bundesligisten aufeinander. Im Fritz-Walter-Stadion wird die Partie des 32. Spieltags um 14 Uhr angepfiffen.

In der Begegnung steckt viel Brisanz, befindet sich doch ein Team im Aufstiegs-, das andere im Abstiegskampf. Vor der Länderspielpause festigte Kaiserslautern mit sieben Punkten aus drei Spielen den zweiten Tabellenplatz. Ausruhen dürfen sich die Roten Teufel deshalb aber nicht. Verfolger Eintracht Braunschweig liegt nur zwei Punkte zurück.

In der nach dem Rückzug von Türkgücü München "neuen" Tabelle der 3. Liga liegt der MSV Duisburg sechs Punkte vor dem ersten Abstiegsrang. Mit jedem weiteren gewonnen Punkt kommen die Zebras dem Klassenerhalt einen Schritt näher.

3 Liga: Der 32. Spieltag im Überblick

Datum Anstoss Heim Auswärts Ergebnis Freitag, 1. April 19 Uhr SV Meppen SV Wehen Wiesbaden 0:4 Samstag, 2. April 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern MSV Duisburg Samstag, 2. April 14 Uhr TSV 1860 München 1. FC Saarbrücken Samstag, 2. April 14 Uhr Hallescher FC VfL Osnabrück Samstag, 2. April 14 Uhr SC Verl SC Freiburg II Samstag, 2. April 14 Uhr Eintracht Braunschweig TSV Havelse Samstag, 2. April 14 Uhr Viktoria Köln Borussia Dortmund II Sonntag, 3. April 13 Uhr FSV Zwickau Waldhof Mannheim Montag, 4. April 19 Uhr Viktoria Berlin 1. FC Magdeburg

Kaiserslautern vs. MSV Duisburg, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Der SWR und der WDR übertragen Kaiserslautern vs. MSV Duisburg heute jeweils ab 14 Uhr live im Free-TV. Kostenlose Livestreams findet Ihr auf SWR.de/sport, in der ARD Mediathek und im SWR Sport Youtube-Kanal.

Für die Live-Übertragung im Pay-TV ist MagentaSport verantwortlich. Der Sportsender der Telekom zeigt alle 380 Saisonspiele der 3. Liga live. Kostenlos ist das alles aber nicht. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, bezahlt Ihr für MagentaSport 4,95 Euro pro Monat oder im Jahresabo 9,95 Euro pro Monat, als Nicht-Telekom-Kunde im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro.

Die Übertagung von Kaiserslautern vs. MSV Duisburg mit Moderator Tobias Schäfer, Kommentator Markus Höhner und Experte Rudi Bommer beginnt um 13.45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch die Samstagskonferenz mit allen sechs heutigen Spielen.

Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr nicht nur mit einem Telekom-Receiver, sondern auch am Smart-TV-Gerät, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream.

Last but not least: Auf der Fußballplattform OneFootball könnt Ihr Euch die Partie im Pay-per-View für 2,99 Euro im Livestream ansehen.

Kaiserslautern vs. MSV Duisburg, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Auch bei SPOX werdet Ihr über Kaiserslautern vs. MSV Duisburg bestens informiert. Wir bietet einen ausführlichen Liveticker an, dazu gibt es auch einen Konferenzticker mit allen sechs heutigen Spielen der 3. Liga.

Hier geht's zum Liveticker 1. FC Kaiserslautern - MSV Duisburg.

Hier geht's zum Liveticker Konferenz 3. Liga.

3. Liga, Kaiserslautern vs. MSV Duisburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Kaiserslautern : Raab - Tomiak, K. Kraus, Winkler - D. Schad, Ritter, Hercher - Götze, Wunderlich - Hanslik, Boyd

: Raab - Tomiak, K. Kraus, Winkler - D. Schad, Ritter, Hercher - Götze, Wunderlich - Hanslik, Boyd Duisburg: Weinkauf - Gembalies, Ma. Frey, Fleckstein - Ajani, Knoll, Bakalorz, Bretschneider - Yeboah, Bouhaddouz, Pusch

3. Liga: Die aktuelle Tabelle