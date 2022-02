Derby in der 3. Liga! Türkgücü München bekommt es heute mit dem TSV 1860 München zu tun. Wie Ihr das Nachholspiel vom 22. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Fans des krisengebeutelten Klubs Türkgücü München haben es diese Saison nicht leicht. Betrachtet man nur die sportliche Leistung, dann findet man eine Bilanz des Grauens. Seit dem Jahreswechsel konnten die Münchner nur zwei magere Pünktchen holen. Der letzte Sieg gelang der Mannschaft am 12. Spieltag. Als logische Konsequenz stehen die Münchner auf einem Abstiegsplatz.

Beim TSV 1860 München sieht es dagegen deutlich besser aus. In den letzten vier Spielen konnte der TSV acht Punkte holen und hat somit mit einem möglichen Abstieg nichts zu tun. Vielmehr schielen die Löwen noch in Richtung Aufstieg. Zwar hat 1860 sechs Punkte Rückstand auf Platz drei, aber auch noch zwei Spiele in der Hinterhand.

Türkgücü München vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Anstoß, Stadion, Ort

Wettbewerb: 3. Liga, 22. Spieltag

3. Liga, 22. Spieltag Datum & Uhrzeit: 16. Februar, 19:00 Uhr

16. Februar, 19:00 Uhr Austragungsort: Olympiastadion, München

Olympiastadion, München TV-Übertragung: MagentaSport

© getty Sercan Sararer trifft mit Türkgücü München in der 3. Liga auf den TSV 1860 München.

Türkgücü München vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Die Rechte an der Ausstrahlung der gesamten 3. Liga liegen auch diese Saison bei MagentaSport, dem Pay-TV-Angebot der Telekom. Dort könnt Ihr die Begegnung zwischen Türkgücü München und dem TSV 1860 München heute dementsprechend miterleben.

Bei MagentaSport handelt es sich um einen kostenpflichtigen Dienst. Sofern Ihr Kunden bei der Telekom seid, zahlt Ihr im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat und im Monatsabo 9,95 Euro pro Monat. Zudem dürft Ihr MagentaSport im ersten Jahr gratis nutzen.

Als Nicht-Kunden bei der Telekom kostet Euch ein Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und ein Monatsabo 16,95 Euro pro Monat. Alle weiteren Informationen dazu erhaltet Ihr hier.

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen, bietet OneFootball an. Um das Duell freischalten zu können, braucht Ihr in diesem Fall kein Abo, eine einmalige Zahlung in Höhe von 2,99 Euro genügt dafür.

Türkgücü München vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

SPOX ist ebenfalls im Einsatz, wenn sich Türkgücü München und der TSV 1860 München duellieren. In unserem Liveticker wisst Ihr stets Bescheid, was auf dem Rasen passiert.

Hier geht es zum Liveticker: Türkgücü München vs. TSV 1860 München.

Türkgücü München vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellung

Türkgücü München: Flückiger - Kuhn, Sorge, Chato, Römling - Rieder, Gorzel - Karweina, Irving, Vrenezi - Hottmann

Flückiger - Kuhn, Sorge, Chato, Römling - Rieder, Gorzel - Karweina, Irving, Vrenezi - Hottmann TSV 1860 München: Hiller - Belkahia, Salger, Lang - Deichmann, Dressel, Moll, Steinhart - Neudecker - Bär, Lex

