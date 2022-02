In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen Kaiserslautern und dem SC Verl. Die gesamte Partie des 28. Spieltags könnt Ihr hier im Liveticker erleben.

Am 28. Spieltag der 3. Liga kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Kaiserslautern und dem SC Verl. Rückt der Gastgeber wieder näher an den SC Magdeburg ran oder kann der SC Verl die Abstiegsränge heute verlassen? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Kaiserslautern vs. SC Verl: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im Aufstiegsrennen musste Kaiserslautern am vergangenen Spieltag einen Dämpfer hinnehmen. 0:0 trennten sich der heutige Gastgeber und Waldhof Mannheim am letzten Sonntag. Der Tabellenführer SC Magdeburg ist Kaiserslautern als Tabellenzweiten in der Liga schon weit enteilt. Punkten muss Kaiserslautern heute dennoch dringend, da Eintracht Braunschweig bis auf zwei Punkte an Lautern rangerückt ist. Der SC Verl befindet sich dagegen tief im Abstiegskampf. Seit drei Spielen in Folge ist der SC Verl ungeschlagen - selbst gewinnen konnte Verl aber auch nicht. Ändert sich das heute gegen Kaiserslautern?

Vor Beginn: Der Anpfiff des Spiels erfolgt heute um 14.00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Kaiserslautern und dem SC Verl.

Kaiserslautern vs. SC Verl: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Kaiserslautern: Raab - Winkler, K. Kraus, Ciftci - Hercher, Ritter, Zuck - Klingenburg, Wunderlich - Redondo, Boyd

Raab - Winkler, K. Kraus, Ciftci - Hercher, Ritter, Zuck - Klingenburg, Wunderlich - Redondo, Boyd SC Verl: Thiede - Lannert, C. Ezekwem, Berzel, Stellwagen - Baack - Corboz, Schwermann - Rabihic, Akono, Putaro

Kaiserslautern vs. SC Verl: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Magenta Sport ist heute exklusiv für die Übertragung der Partie zwischen Kaiserslautern und dem SC Verl zuständig. Auf dem Pay-TV-Sender seht Ihr das Spiel ab 13.45 Uhr live und in voller Länge.

Magenta Sport bietet Euch ebenfalls die Möglichkeit, das Spiel im kostenpflichtigen Livestream zu verfolgen. Das geht auch bei OneFootball. Ohne Abo könnt Ihr dort die Partie als Einzelstream erwerben.

