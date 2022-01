VfL Osnabrück vs. Würzburger Kickers, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Osnabrück empfängt die Würzburger Kickers am 23. Spieltag der 3. Liga. Wie Ihr das gesamte Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der VfL Osnabrück kann mit einem Sieg den Anschluss an die Aufstiegsplätze halten, für die Würzburger Kickers wird es dagegen wohl nur noch um den Klassenerhalt gehen in der laufenden Saison. Hier alle Infos zur Übertragung des Duells am 23. Spieltag der 3. Liga im TV und Livestream sowie zum Liveticker des Spiels.

VfL Osnabrück vs. Würzburger Kickers, Übertragung: Datum, Anpfiff und Stadion

Der VfL Osnabrück empfängt die Würzburger Kickers am 23. Spieltag der 3. Liga im Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück. Das Spiel wird am heutigen Dienstag (25. Januar) um 19 Uhr angepfiffen.

3. Liga: Der 23. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Gast Dienstag, 25. Januar 19 Uhr SV Waldhof Viktoria Köln Dienstag, 25. Januar 19 Uhr VfL Osnabrück Würzburger Kickers Dienstag, 25. Januar 19 Uhr Hallescher FC FC Viktoria Berlin Dienstag, 25. Januar 19 Uhr SC Freiburg II Türkgücü München Mittwoch, 26. Januar 19 Uhr FSV Zwickau Eintracht Braunschweig Mittwoch, 26. Januar 19 Uhr FC Saarbrücken BVB II Mittwoch, 26. Januar 19 Uhr SC Verl SV Meppen Mittwoch, 26. Januar 19 Uhr MSV Duisburg 1. FC Magdeburg Mittwoch, 26. Januar 19 Uhr TSV Havelse SV Wehen

VfL Osnabrück vs. Würzburger Kickers, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

VfL Osnabrück vs. Würzburger Kickers ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

MagentaSport überträgt alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge. Um dort VfL Osnabrück vs. Würzburger Kickers sehen zu können, braucht Ihr dort entweder ein Jahresabonnement für 9,95 Euro pro Monat oder ein monatlich kündbares Abonnement für 16,95 Euro pro Monat. Für Kunden mit bestehendem Telekomvertrag sinken die Preise.

© getty Danny Schwarz ist seit 2021 Trainer der Würzburger Kickers.

VfL Osnabrück vs. Würzburger Kickers, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Der SPOX-Liveticker bietet eine perfekte Alternative zu den Livebildern, mit dem Ticker bekommt Ihr alle wichtigen Informationen aus Osnabrück im Minutentakt.

Hier entlang zum Liveticker VfL Osnabrück vs. Würzburger Kickers!

3. Liga: Die Tabelle am 23. Spieltag