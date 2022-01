FSV Zwickau vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga stehen sich heute der FSV Zwickau und Eintracht Braunschweig gegenüber. SPOX liefert Informationen zur Übertragung: So seht Ihr das Spiel live im TV und Livestream.

Englische Woche in der 3. Liga. Nachdem am gestrigen Dienstag bereits drei Partien über die Bühne gingen, finden im Rahmen des 23. Spieltags am heutigen Mittwoch, den 26. Januar fünf weitere Begegnungen statt.

Eine davon: der FSV Zwickau empfängt Eintracht Braunschweig. Anstoß ist um 19 Uhr, Austragungsort die GGZ Arena in Zwickau.

Wie sieht es mit der Übertragung des Duells im TV und Livestream aus? Und wo lassen sich die 90 Minuten im Liveticker verfolgen? SPOX erklärt Euch all das im Folgenden.

© getty Braunschweig kämpft um den Wiederaufstieg in die 2. Liga.

FSV Zwickau vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Im Free-TV werdet Ihr heute nicht fündig, wenn Ihr nach einer Übertragung zu Zwickau gegen Braunschweig sucht. MagentaSport, das die Übertragungsrechte für die 3. Liga besitzt, zeigt Euch das Spiel live.

MagentaSport kostet Euch als Nicht-Telekom-Kunden im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, zahlt Ihr für MagentaSport im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat und im Monatsabo 9,95 Euro.

Ihr habt mehrere Möglichkeiten, auf MagentaSport zuzugreifen: Am PC per Livestream, am TV-Gerät via App oder Telekom-Receiver sowie auf dem Smartphone oder Tablet via App.

Auch OneFootball bietet die Partie an. Dafür müsst Ihr einen Betrag in Höhe von 2,99 Euro zahlen.

FSV Zwickau vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Falls Ihr MagentaSport nicht besitzt und auch kein Kunde werden wollt, dann schaut gerne zum Spiel hier bei SPOX vorbei. Ein Liveticker steht nämlich bereits parat, mit dem Euch nichts Wichtiges entgehen wird.

Ed Sheerans Vorgänger: Die kuriosesten Trikot-Sponsoren © imago 1/26 Trikotwerbung gehört inzwischen fast schon zum guten Ton. Über die Jahre gab es immer mal wieder kultige Sponsoren, aber auch Dinge zum Kopfschütteln. In Englands 3. Liga hat nun ein Superstar zugeschlagen. Wir präsentieren einige kuriose Sponsoren. © imago images / Rust 2/26 Eintracht Braunschweig: Jägermeister - Als "Schnaps-Idee" wurde die Idee von Jägermeister-Boss Günter Mast einst bezeichnet, heute lacht darüber niemand mehr. Die Eintracht war 1973 das erste Team mit Trikotwerbung. © imago images / Kicker/Metelmann 3/26 Hamburger SV: Campari - Ein Jahr später zog übrigens der HSV nach - es war ebenfalls Likörwerbung. © imago images / WEREK 4/26 FC Homburg: London - Ärger gab es dann aber um Homburg, das plötzlich für Kondome warb. Eigentlich kein schlechter Gedanke, schließlich war AIDS zu dieser Zeit ein großes Thema. Der DFB fand es jedoch nicht lustig und verbot es. © imago images / Ferdi Hartung 5/26 So liefen die Homburger während des Gerichtsverfahrens mit einem schwarzen Streifen auf. Sie gewannen danach den Rechtsstreit und durften wieder für Kondome werben. © imago images / Kicker/Liedel 6/26 FC St. Pauli: Astra - Kult-Klub trifft auf Kult-Bier. Besser geht Marketing wohl nicht. © imago images / Alfred Harder 7/26 FC: St. Pauli: Jack Daniels - Ende der Neunziger kickte der Kiez-Klub noch in Liga zwei, der Sponsor war dagegen erstklassig. Ob es Gratis-Whiskey für die Spieler gab, ist nicht überliefert. © imago images / Werner Otto 8/26 Borussia Dortmund: Samson - Was würde das heutzutage für einen Aufschrei geben? Der BVB veränderte für den Tabak-Hersteller sogar sein Logo und nahm den Löwen von Samson mit ins Wappen. © imago images / Horstmüller 9/26 Borussia Dortmund: Uhu - Zu Beginn der Achtziger warben die Borussen für den Klebstoff. Farblich passte das natürlich perfekt. Im Bild: Der mittlerweile verstorbene Manni Burgsmüller. © imago images / Oliver Hardt 10/26 Werder Bremen: Bwin - 2006 stieg dann auch der Wettanbieter bwin groß ins Fußball-Geschäft ein. Unter anderem bei Werder und 1860. Auch das wurde zunächst verboten, beide Teams liefen stattdessen mit "we win" auf. © imago images / Sven Simon 11/26 1860 München: Löwenbräu - Apropos Münchner Löwen. Selten passte ein Sponsor so gut wie bei den Blauen in den 90ern. Das Löwenbräu-Jersey ist noch heute Kult auf Giesings Höhen - vermutlich auch, weil es die letzten erfolgreichen Jahre waren. © imago images / Sven Simon 12/26 VfL Bochum: Faber - Kult sind inzwischen auch die VfL-Trikots mit Faber auf der Brust. Für den Sponsor kleisterte Bochum gleich eine ganze Farbpalette auf die Leibchen. © imago images / Rust 13/26 Fortuna Düsseldorf: Die Toten Hosen - Es hilft, wenn man Edelfans hat. Die Fortuna wurde so zwischenzeitlich von den Toten Hosen gesponsort. © imago images / Christoph Worsch 14/26 Carl Zeiss Jena - Wacken Foundation - Wacken ist bekanntlich nur einmal im Jahr - auch die Kollektion war nach einer Saison Geschichte. © imago images / Colorsport 15/26 FC Liverpool: Hitachi - Schauen wir ins Ausland. In England zogen die ersten Teams erst ab 1979 nach! Die Reds waren damals die Pioniere auf der Insel - mit einem Mischkonzern auf der Brust. © imago images / Buzzi 16/26 AC Milan: Pooh - Waren die Englisch-Kenntnisse der Lombarden so schlecht? 1981 warb Milan für Pooh Jeans. Oder war es eine Erinnerung, was jeden Morgen zu erledigen ist? © @RetroFC 17/26 Olympique Lyon: Le69 (1990) - Wir lassen das mal so stehen und fügen an, dass es sich hierbei um ein Restaurant in Lyon handelt. Wie man hier an etwas anderes denken kann, ist uns völlig unklar. © imago images / Colorsport 18/26 West Brom: No Smoking - Mitte der Achtziger lief West Brom mit dieser guten Nachricht auf - auch die Umsetzung weiß zu gefallen. © imago images / Paul Marriott 19/26 Brighton & Hove Albion: Skint Rekords - Das Musik-Label zierte von 2002 bis 2008 die Brust der Südengländer. Dass "Skint" übersetzt pleite heißt, macht es irgendwie schon lustig. © qSports_Mktg 20/26 Fluminense de Feira: Rede Supermarket - Ist das die Revolution? 2017 lief der unterklassige brasilianische Klub mit Preisen auf dem Rücken auf. Wer braucht auch schon die Namen der Spieler, wenn man Shampoo-Preise checken kann? © imago images / Miguelez Sports Foto 21/26 Atletico Madrid: Columbia Pictures - Diese Idee hat etwas. Fernando Torres mit Spider-Man-Werbung. Dass sich das vor gut 15 Jahren nicht durchgesetzt hat, bedauern wir zutiefst. © @KitGeekery 22/26 Lorca CF: Sakata - Warum nicht für Brokkoli Werbung machen? Nun, die Trikots des spanischen Drittligisten sahen 2013/14 mehr als gewöhnungsbedürftig aus. © imago images / Alterphotos 23/26 CD Lugo: Estrella Galicia - Fußball und Bier - was will man mehr? Genau, ein Trikot, was aussieht wie ein Bier. © imago images / ZUMA Press 24/26 Philadelphia Union: Bimbo - Vorsichtig formuliert: "Bimbo" auf dem Trikot sieht ein wenig unglücklich aus. Aber was soll man machen? So heißt eben diese Bäckerei-Kette. © getty 25/26 Ipswich Town: Ed Sheeran - Der britische Sänger und Songwriter hat sich einen Traum erfüllt und wird für ein Jahr Trikotsponsor seines Lieblingsvereins. Das Ipswich-Dress wird künftig extravagant aussehen ... © imago images 26/26 So werden das Trikot mathematische Zeichen und der Schriftzug "Tour" schmücken. "Was es bedeutet, wird zu seiner Zeit aufgelöst", sagte Sheeran, der zusätzlich in den Kader aufgenommen wurde. Er erhält die Rückennummer 17. Spielen will er aber nicht.

FSV Zwickau vs. Eintracht Braunschweig, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: FSV Zwickau - Eintracht Braunschweig

FSV Zwickau - Eintracht Braunschweig Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 23

23 Datum: 26. Januar 2022

26. Januar 2022 Anstoß: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: GGZ Arena, Zwickau

GGZ Arena, Zwickau TV/ Livestream: MagentaSport, One Football

Liveticker: SPOX

3. Liga: Tabelle vor dem 23. Spieltag

Die Braunschweiger dürften sich gegen Zwickau zweifellos in der Favoritenrolle befinden. In der Tabelle vor dem 23. Spieltag belegen sie den dritten Rang, während der FSV 14. ist. 13 Punkte trennen die beiden Teams.